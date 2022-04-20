20/04/2022
高速煲食譜｜白飯殺手「秘製豬軟骨」！要燘得軟腍入味，入口即化，有何秘訣？
曾在某餐廳吃過一碗豬軟骨上海麵，豬軟骨燜得非常入味及軟腍，令人回味無窮，我經常都想在家神還原餐廳的味道，奈何遲遲都未有試煮。趁著這段時間假期多，韋太就決定DIY「秘製豬軟骨」，簡單易煮又好送飯，大人小朋友吃不停口！想燘得軟腍入味？不妨跟著以下的食譜試整！
秘製豬軟骨
烹煮時間︰60 分鐘
份量︰4 人
材料︰
豬軟骨 1000 克
薑片 3片
乾葱頭 2粒
桂皮 2條
八角 1粒
甘草 2片
香葉 1片
調味料：
柱候醬 1湯匙
磨豉醬 1湯匙
冰糖 30克
蠔油 1湯匙
生抽 1湯匙
老抽 2茶匙
鹽 1/2 茶匙
雞粉 1/4 茶匙
紹酒 1湯匙
熱水 250 - 400 毫升
做法：
1. 乾葱頭去衣，切絲。
2. 豬軟骨切粒，放入滾水內汆水5分鐘，去除肉表面污垢，然後用清水沖洗，瀝乾。
3. 燒熱鑊落少許油，下薑片及乾葱絲爆香，先加入柱侯醬、磨豉醬炒一會，然後加入餘下調味料及250毫升熱水煮滾。（餘下清水留待燜煮時後加）
4. 加入豬軟骨及香料包 （八角、桂皮、甘草及香草）兜勻，煮滾。
5. 如有高速煲，可以將材料改放入高速煲內，高速煲升壓後，大約煮30分鐘。
（註︰ 不同牌子高速煲燜煮時間不同，請參考說明書指引時間）
6. 如家中沒有高速煲，可以加入餘下熱水去燜煮45-60分鐘至肉身軟腍，燜煮期間要留意水份蒸發，請自行加入適量熱水及試味，防止燜乾。
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