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20/04/2022

高速煲食譜｜白飯殺手「秘製豬軟骨」！要燘得軟腍入味，入口即化，有何秘訣？

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　曾在某餐廳吃過一碗豬軟骨上海麵，豬軟骨燜得非常入味及軟腍，令人回味無窮，我經常都想在家神還原餐廳的味道，奈何遲遲都未有試煮。趁著這段時間假期多，韋太就決定DIY「秘製豬軟骨」，簡單易煮又好送飯，大人小朋友吃不停口！想燘得軟腍入味？不妨跟著以下的食譜試整！

 

秘製豬軟骨

 

 

烹煮時間︰60 分鐘

份量︰4 人


材料︰

 

 

豬軟骨    1000 克

薑片      3片

乾葱頭    2粒

桂皮      2條

八角      1粒

甘草      2片

香葉      1片

 

調味料：

 

柱候醬    1湯匙

磨豉醬    1湯匙

冰糖      30克

蠔油      1湯匙

生抽      1湯匙

老抽      2茶匙

鹽       1/2 茶匙

雞粉     1/4 茶匙

紹酒     1湯匙

熱水     250 - 400 毫升

 

做法：

 

　　1. 乾葱頭去衣，切絲。

 

 

　　2. 豬軟骨切粒，放入滾水內汆水5分鐘，去除肉表面污垢，然後用清水沖洗，瀝乾。

 

 

　　3. 燒熱鑊落少許油，下薑片及乾葱絲爆香，先加入柱侯醬、磨豉醬炒一會，然後加入餘下調味料及250毫升熱水煮滾。（餘下清水留待燜煮時後加）

 

 

　　4. 加入豬軟骨及香料包 （八角、桂皮、甘草及香草）兜勻，煮滾。

 

 

　　5. 如有高速煲，可以將材料改放入高速煲內，高速煲升壓後，大約煮30分鐘。

（註︰ 不同牌子高速煲燜煮時間不同，請參考說明書指引時間）

 

 

　　6. 如家中沒有高速煲，可以加入餘下熱水去燜煮45-60分鐘至肉身軟腍，燜煮期間要留意水份蒸發，請自行加入適量熱水及試味，防止燜乾。

 

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