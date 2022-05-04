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04/05/2022

母親節2022｜DIY「抹茶芝士凍餅」孝敬媽媽！淡淡抹茶清香吃不膩，幸福滋味滿瀉！

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　今個星期日就是母親節，大家會如何慶祝呢？雖然近日疫情見好轉，但是大家都不能掉以輕心，在家跟媽媽吃餐好就較為安心！母親節想送份禮物哄媽媽開心的話，不妨試試親手做個蛋糕，各位媽媽收到這麼有心思的禮物一定覺得好窩心！今次韋太就教大家DIY「抹茶芝士凍餅」，味道清香而不膩，作為下午茶或飯後甜品就最啱！

 

抹茶芝士凍餅

 

 

餅底材料:  （6" 模）

 

 

Oreo餅   80 克      牛油溶液  30 克

 

材料A：

 

 

A） 淡忌廉      270 克

B）忌廉芝士    250 克   +  砂糖    50 克

C）抹茶粉       8克    +  飲用水  50克

D）魚膠粉       7 克   +  飲用水  30克

 

材料B：

 

A）芝士抹茶麵糊  120 克

B）抹茶粉         4 克  +  飲用水  20克

C）魚膠粉         3 克  +  飲用水  15克

 

做法：

 

　　1. 6吋餅模底部墊上牛油紙，備用。

 

　　2. Oreo 餅去除夾心奶油，放入保鮮袋內，用木棍壓碎，加入牛油溶液拌勻，快手壓入餅模內。

 

 

　　3. 準備材料A、B的抹茶粉及魚膠粉分別加入飲用水拌勻，備用。

 

　　4. 魚膠粉用熱水座溶，備用。

 

 

　　5. 淡忌廉用電動打蛋器打起至6成。

 

 

　　6. 忌廉芝士加入砂糖，用電動打蛋器打至軟身，加入抹茶粉水拌勻，最後加入淡忌廉拌勻，然後留起120克麵糊做餡料B。

 

 

　　7. 麵糊加入魚膠粉拌勻，倒入模內，放入雪櫃冷凍15分鐘。

 

 

　　8. 將材料B的抹茶粉水加入留起的麵糊內拌勻，最後加入魚膠粉水拌勻，倒在蛋糕內，放入雪櫃冷藏3小時。

 

 

　　9. 蛋糕脫模可以用一條熱毛巾圍住蛋糕模外圍，或可以用風筒吹，如有火搶可以用火搶燒，脫模。

 

 

小貼士︰

 

1. 蛋糕脫模可以放一圓柱體（如罐頭），然後慢慢將蛋糕模拉下。

2. 如愛吃較濃抹茶味，可以自行再加大4-5克抹茶粉的份量。

 

 

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