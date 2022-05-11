轉轉口味！自製「黑芝麻瑞士卷」！蛋糕鬆軟，滿口芝麻甘香

大家在餅店買到的瑞士卷，大多是原味或朱古力味，如果偶爾想轉換口味可能就要自家製啦！大家平日會買黑芝麻粉放在家中嗎？沖飲品時加入有助補肝腎，潤五臟，而且黑芝麻的鈣含量很高，成分中的鐵和維生素E有助預防貧血、消除血管膽固醇等。因此，今次我就將黑芝麻加入瑞士卷，轉轉新口味的同時又有營養！

黑芝麻瑞士卷

製作時間︰1小時

分量︰6件



材料：

A) 蛋白 4 隻 + 砂糖 30 克

B) 蛋黃 4隻 + 砂糖 30 克

C) 菜油 20 克

D) 牛奶 40 克

E) 低筋粉 50 克 + 粟粉10克 + 黑芝麻粉 20 克

餡料 : 黑芝麻醬 適量

做法：

1) 焗盆預先墊上牛油紙，備用。

2) 低筋粉及粟粉混合過篩，加入黑芝麻粉混合，備用。

3) 雞蛋分開蛋白及蛋黃。

4) 蛋白用電動打蛋器高速打至起泡，將砂糖分3次加入，打至蛋白成勾狀。（蛋白霜）

5) 蛋黃加入砂糖拌勻 ，加入菜油及牛奶拌勻，最後加入粉類拌勻至沒有粉粒。

6) 先取1/3蛋白霜加入麵糊內，用切拌方式拌勻，然後再將其餘的蛋白霜加入，拌勻至全部麵糊混合。

7) 將麵糊倒入已舖好牛油紙的焗盆內，用膠刮抹平，放入巳預熱180度的焗爐焗約15分鐘。

8) 蛋糕出爐，放在網架上放涼約10分鐘。

9) 將蛋糕反轉放在另一張新的牛油紙上，撕去底部牛油紙，蛋糕面向上，蛋糕較短的一邊向自己，在表面橫向輕界三刀，用木棍將蛋卷向前卷起一半，然後鬆開。

10) 蛋糕面搽上適量芝麻醬，用木棍慢慢將牛油紙向前卷起，再用木棍在牛油紙前後拉緊，最後像糖果包裝般扎實兩端，放入雪櫃冷藏2-3小時定型，切件享用。

小貼士︰

1. 一般人會先將蛋卷四邊裁走，個人認為自家吃時，可以不用裁走，搽餡料時可以填滿邊位，同尾兩邊一樣可以吃，不用浪費。

2. 每個家庭式焗爐的爐溫會有不同，如果怕底部容易焗濃，焗蛋糕時，可以用另一個焗盆，加上少許清水，放在底層10分鐘取出。

3. 如果想芝麻卷的顏色更深，可以加入2茶匙芝麻醬在蛋黃糊內拌勻。