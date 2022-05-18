3種方法DIY「蜜汁叉燒腸」！外皮透薄、柔軟、滑嘟嘟！用牛油紙拉腸粉都得？

每次跟朋友去酒樓飲茶，我都一定會點叉燒腸。腸粉好吃與否，這就要看腸粉皮是否煙韌，個人認為過於厚身的腸粉皮不好吃。今次就教大家在家自製「蜜汁叉燒腸」，教大家用3種方法整腸粉，包括蒸、用牛油紙、布拉！如果想吃煙韌腸粉皮，粉漿最好提早一晚浸發，蒸時不要太薄，這樣就可以做出酒樓水準的叉燒腸！

蜜汁叉燒腸

製作時間︰30分鐘

分量︰約9件

蒸盆尺寸︰25cmX22cm

粉漿材料︰

粘米粉 120 克

澄麵 15 克

生粉 15克

清水 400 毫升

鹽 1／4 茶匙

菜油 1 茶匙

餡料︰叉燒 （切片） 100 克

腸粉豉油材料︰

清水 2湯匙

生抽 1茶匙

老抽 2茶匙

砂糖 2茶匙

雞粉 1／4 茶匙

做法︰

1. 粘米粉、澄麵、生粉、鹽、菜油及清水順序加入大碗內拌勻，放置室溫靜止30分鐘。（粉漿浸1晚才做，腸粉更滑。）

2. 叉燒切成指甲片大小，加入1茶匙生粉及清水拌勻。

3. 用鑊燒滾一鍋熱水，放上蒸架及蒸盆，蒸盆掃上油，加入適量粉漿入蒸盆內，粉漿要剛好覆蓋蒸盆表面，薄薄一層，放上叉燒片，加上鑊蓋，大火蒸3分鐘至粉皮熟透。

4. 蒸好的腸粉，用膠刮慢慢鏟起捲成叉燒腸。

5. 另外還有兩種方法︰

A） 用牛油紙去蒸，蒸好後將牛油紙取起，反轉放在巳掃油的膠托盤上，慢慢將粉皮刮下，牛油紙向下拉底後取走，趁熱捲成叉燒腸。

B） 用傳統腸粉布，蒸第一底粉皮要棄掉，讓粉漿填滿布的小孔，做法跟牛油紙一樣。

6. 自製甜豉油，將豉油材料混合煮滾及將糖煮溶，放涼使用。

小貼士︰

1. 酒樓會用腸粉布去拉腸粉，家庭式做法由於份量不太多及貪方便，可以改用牛油紙代替或直接用蒸盆去蒸。

2. 叉燒片加入生粉漿可以令叉燒更容易黏附在粉皮上。