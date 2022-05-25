25/05/2022
15分鐘DIY港式街頭小食！辣得過癮「咖喱魚蛋豬皮魷魚」！
每次打邊爐，家人都會指定買水魷，最近家中雪櫃就有餘下的水魷及豬皮未清，我不想存放多時，於是決定做一道港式街頭小食「咖喱魚蛋豬皮魷魚」！今次我用了一個較為辛辣的咖喱醬，再加入黃薑粉，家人試味後紛紛叫辣！如果大家不擅長吃辣就可以不用加入黃薑粉，煮食過程中記得要試味！
咖喱魚蛋豬皮魷魚
烹煮時間︰15分鐘
分量︰3 - 4人
材料︰
魚蛋 150 克
豬皮 200 克
水魷 200 克
咖喱醬調味料︰
蒜蓉 2茶匙
乾葱蓉 1湯匙
咖喱醬 1湯匙沙茶醬 1湯匙
柱候醬 1茶匙
黃薑粉 1／2 茶匙
熱水 150—200 毫升
蠔油 1湯匙
砂糖 1／2 茶匙
鹽 1／4 茶匙
雞粉 1／2 茶匙
生抽 1湯匙
紹興酒 1湯匙
生粉水︰生粉 1 茶匙 + 清水 1湯匙 （拌勻）
做法︰
1. 魷魚、豬皮及魚蛋汆水，沖洗、瀝乾。
2. 豬皮及魷魚鬚切件。
3. 燒熱鑊落2湯匙油，加入蒜蓉及乾葱蓉爆香，然後加入咖喱醬、沙茶醬、柱候醬及黃薑粉爆香。
4. 先下熱水炒勻，然後下魚蛋、魷魚、豬皮及餘下調味料大火煮滾，改中慢火燜煮5—8分鐘，試味。
5. 最後加入適量生粉水將汁液煮至濃稠，即成。
小貼士︰
每個品牌的咖喱醬辣味不同，如喜歡辣可以另加入辣椒粒或增加咖喱醬分量。
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