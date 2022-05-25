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25/05/2022

15分鐘DIY港式街頭小食！辣得過癮「咖喱魚蛋豬皮魷魚」！

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　每次打邊爐，家人都會指定買水魷，最近家中雪櫃就有餘下的水魷及豬皮未清，我不想存放多時，於是決定做一道港式街頭小食「咖喱魚蛋豬皮魷魚」！今次我用了一個較為辛辣的咖喱醬，再加入黃薑粉，家人試味後紛紛叫辣！如果大家不擅長吃辣就可以不用加入黃薑粉，煮食過程中記得要試味！

 

咖喱魚蛋豬皮魷魚

 

 

烹煮時間︰15分鐘

 

分量︰3 - 4人

 

材料︰

 

 

魚蛋      150 克

豬皮      200 克

水魷      200 克

 

咖喱醬調味料︰

 

蒜蓉     2茶匙

乾葱蓉   1湯匙

咖喱醬   1湯匙沙茶醬   1湯匙

柱候醬   1茶匙

黃薑粉   1／2 茶匙

熱水     150—200 毫升

蠔油    1湯匙

砂糖    1／2 茶匙

鹽      1／4 茶匙

雞粉    1／2 茶匙

生抽    1湯匙

紹興酒   1湯匙

 

生粉水︰生粉   1 茶匙  + 清水  1湯匙 （拌勻）

 

做法︰

 

　　1.    魷魚、豬皮及魚蛋汆水，沖洗、瀝乾。

 

 

　　2.    豬皮及魷魚鬚切件。

 

 

　　3.    燒熱鑊落2湯匙油，加入蒜蓉及乾葱蓉爆香，然後加入咖喱醬、沙茶醬、柱候醬及黃薑粉爆香。

 

 

　　4.    先下熱水炒勻，然後下魚蛋、魷魚、豬皮及餘下調味料大火煮滾，改中慢火燜煮5—8分鐘，試味。

 

 

　　5.    最後加入適量生粉水將汁液煮至濃稠，即成。

 

 

小貼士︰

 

　　每個品牌的咖喱醬辣味不同，如喜歡辣可以另加入辣椒粒或增加咖喱醬分量。

 

 

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