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01/06/2022

媲美酒家水準！鮮味滿滿「蝦球乾燒伊麵」，每條麵都盡吸惹味濃汁！

#識食 #食譜 #伊麵 #蝦球乾燒伊麵 #自家煮 #DIY #酒樓美食 #中菜
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  • 韋太

    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　假日放假在家，中午喜歡炒麵吃。平日最愛炒豉油皇炒麵，簡單加入韭菜、銀芽及魚片去炒，非常美味。不少朋友到酒樓用膳，都會點碟乾燒伊麵，貪其簡單又好味。不過，一碟材料只有麵底、菇、韭黃，收費卻不便宜。今次韋太就加入蝦球去提升伊麵的鮮味，再加入菇菌去配搭，炒出一道媲美酒樓水準的伊麵！

 

蝦球乾燒伊麵

 

 

烹煮時間︰15分鐘

 

分量︰2—3人

 

材料︰

 

 

海蝦            12 隻

伊麵            180 克

海鮮菇／本菇     200 克

韭黃            40克

 

海蝦醃料︰鹽及糊椒粉  各少許

 

調味料︰

 

上湯   150毫升   

雞粉   1茶匙 

鹽     1／4 茶匙

砂糖   1／2 茶匙         

蠔油   2湯匙

老抽   1湯匙

 

做法︰

 

　　1.    海蝦去殼留尾，沿背鎅開，沖洗抹乾，加入醃料醃15分鐘。

 

 

　　2.    燒熱一鍋熱水，水滾將伊麵放入，煮至軟身即時盛起，瀝乾水份。

 

 

　　3.    海鮮菇切去根部，略沖洗，瀝乾。

 

 

　　4.    燒熱鑊落少許油，下蝦球煎香，盛起。

 

 

　　5.    原鑊落少許油，加入海鮮菇爆炒一會，加入伊麵及調味料煮滾，改中慢火燜煮3—5分鐘至汁液略收乾，加入蝦球及韭黃再煮1分鐘，上碟。

 

 

小貼士︰

 

　　一般超市都有伊麵連調味湯包出售，湯包加水可作上湯用。

 

 

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