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15/06/2022

父親節2022｜DIY免焗「朱古力芝士凍餅」！雙重朱古力味道濃郁，簡單易做爸爸實冧！

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　星期日就是父親節啦！各位孝順子女一定會想辦法跟父親慶祝，哄他開心，而吃甜品就是一個不錯的方法！今期教大家做一個不用焗的朱古力凍餅，採用兩款不同的朱古力，口感豐富得多，材料可以到烘焙店買到，大家快去買齊材料，提早動手吧！

 

免焗朱古力芝士凍餅

 

 

餅底材料︰（6" 模）

 

 

Oreo餅   80 克      牛油溶液  30 克

 

材料A：

 

 

A）淡忌廉         120 克

B）忌廉芝士     250 克   +  砂糖   30 克

C）牛奶朱古力 100 克  

D）魚膠粉        7 克   +  飲用水  30克

 

材料B：

 

A）淡忌廉                  180 克

B）黑朱古力（75%）50克

C）膠粉                      3 克  +  飲用水  20克

 

餅面裝飾︰可可粉  適量

 

做法：

 

　　1.    6吋餅模底部墊上牛油紙，備用。

 

 

　　2.    Oreo 餅去除夾心奶油，放入保鮮袋內，用木棍壓碎，加入牛油溶液拌勻，快手壓入餅模內。

 

 

　　3.    牛奶朱古力用熱水座溶。

 

 

　　4.    魚膠粉用熱水座溶，備用。

 

　　5.    淡忌廉用電動打蛋器打起至6成。

 

 

　　6.    忌廉芝士加入砂糖，用電動打蛋器打至軟身，加入牛奶朱古力拌勻，最後加入淡忌廉拌勻。加入魚膠粉水拌勻，倒入模內，放入雪櫃冷凍15分鐘。

 

　　7.    將材料B的黑朱古力及魚膠粉分別用熱水座溶，然後將魚膠水加入朱古力內拌勻。

 

　　8.    淡忌廉用電動打蛋器打起至6成，加入黑朱古力漿拌勻，倒入蛋糕模內，放入雪櫃冷藏3小時。

 

 

　　9.    蛋糕脫模可以用一條熱毛巾圍住蛋糕模外圍，或可以用風筒吹，如有火搶可以用火槍燒，脫模。

 

 

小貼士︰

 

　　蛋糕脫模可以放一圓柱體（如罐頭），然後慢慢將蛋糕模拉下。

 

 

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