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29/06/2022

DIY街頭小食！「港式班戟」軟綿綿、蛋香味濃！抹上煉奶花生醬加倍邪惡

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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　舊日香港街頭小食，大家能說出有幾多種？吃過哪幾款？

 

　　由小學生時代開始，由於父母要出外打工，都是我自己去買早餐吃；下午放學回家後就出外玩，玩到3至4點就掃街邊檔。那時候，除了腸粉檔外，其次我最喜愛吃的就是雞蛋仔、格仔餅及班戟。提起班戟，小販檔會用同一桶麵糊去做格仔餅及班戟，一般班戟會塗上牛油、花生醬及煉奶，而格仔餅就牛油、砂糖、花生、椰絲等等。某大型快餐店早餐售賣的熱香餅，其做法與班戟差不多，只是在熱香餅上塗上牛油、淋上糖漿，就變成西式吃法！

 

港式班戟

 

 

分量︰3 件

 

材料︰

 

 

低筋粉      100 克

泡打粉      3 克

吉士粉      7克

雞蛋        1個 （約55克）

砂糖        20 克

牛油溶液    15 克  

牛奶        110 -130毫升

 

餡料︰牛油、花生醬 、煉奶  各適量

 

做法︰

 

　　1.    低筋粉、吉士粉及泡打粉混合過篩，放入大碗內。

 

 

　　2.    雞蛋、砂糖及牛奶拌勻。

 

 

　　3.    先將牛油溶液加入粉內拌勻，然後加入蛋奶水拌勻至沒有粉粒，蓋上保鮮紙，室溫靜止30分鐘。（如粉粒太多，可以用篩過濾一次）

 

 

　　4.    燒熱平底易潔鑊，第一次煎時用廚紙抹上少許油，下1湯殼麵糊成圓形，慢火煎至表面有大量小泡泡出現及邊位凝固，反轉再煎30-60秒。

 

 

　　5.    趁熱在夾餅塗上牛油、花生醬及煉奶，然後對摺，用牛油紙包好，即成。

 

 

小貼士︰

 

1.    如想早餐吃夾餅，麵糊可以提早晚上準備，放雪櫃冷藏，早上煎。或如有格仔餅機，可改做格仔餅。

2.    材料加入吉士粉可以令顏色靚之外，還提升香味，如果不想加入吉士粉，可以改用同等分量低筋粉代替。

 

 

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