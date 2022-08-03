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03/08/2022

消暑佳品！DIY「三色芋圓仙草凍」，香甜、Q彈、透心涼！唔使排隊吃！

#識食 #食譜 #DIY甜品 #甜品 #夏天甜品 #夏天必吃
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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　夏天的天氣實在太熱，小朋友放暑假最愛吃凍冰冰食物消暑！不管大人或小朋友，在炎熱的天氣，大家能夠品嘗既美味又透心涼的甜品就最好不過！所以，今次教大家DIY「三色芋圓仙草凍」，大家可以跟小朋友一起製作芋圓，讓他們細味自己有份參與製作的甜品！

 

三色芋圓仙草凍

 

 

分量︰10-12 碗

 

三色芋圓材料︰

 

 

A）    黃番薯   200克 （100%）

木薯粉  （40%）  80克   （TAPIOCA STARCH）

片栗粉／太白粉    （10%）  20 克

 

B）    紫色番薯  200 克 （100%）

木薯粉 （40%）   80克  （TAPIOCA STARCH）

片栗粉／ 太白粉  （10%）   20 克

 

C）    芋頭      400 克 （100%）

砂糖      30 克 

木薯粉    （25%）  60克  （TAPIOCA STARCH）

片栗粉／太白粉   （5%） 20 克

 

D）    仙草 （涼粉）   800

 

E）    椰漿     適量

 

F）    濃糖漿：

砂糖  100克 + 清水  100毫升 （煮溶）

 

做法：

 

　　1.    將黃色番薯、紫色番薯及芋頭去皮，切薄片，番薯及紫薯可以加入2湯匙清水一起蒸，芋頭加入4-5湯匙水去蒸，隔熱水蒸15分鐘至軟身 。

 

 

　　2.    蒸熟後的番薯、紫著及芋頭趁熱用叉壓爛，分別加入木薯粉及片栗粉搓成粉糰，放在桌上鬆弛10分鐘。由於芋頭甜味低，可以加入砂糖去搓揉。

 

 

　　3.    每款粉糰切開搓成長條形，然後切成小粒，灑上生粉，可放入冰格冷藏。

 

 

　　4.    砂糖及清水加入小鍋內，大火煮溶，放涼。

 

 

　　5.    燒熱一鍋熱水，分開3次煮，水滾加入芋圓煮3分鐘至浮起，盛起放入冰水冷凍一會。（紫色要最後煮）

 

 

　　6.    仙草切粒，準備煮濃糖漿，放涼。

 

 

　　7.    將三色芋圓及仙草放入碗內，加入適量椰漿及糖漿或花奶，即可享用。

 

 

小貼士：

 

1.    紫色番薯含有花青素，而花青素是水溶性，會令水變紫色，所以在煮芋圓時，不想整鍋水變色，最好分開煮。

2.    木薯粉及片栗粉的用量，可以按照主材料總重量去計算，以免浪費主食材。

3.    做好的芋圓可以放在冰格冷藏1個月，吃時才預早解凍，再煮熟。

4.    木薯粉即泰國出產的生粉，買時最好查看包裝上英文名 TAPIOCA STARCH。

 

 

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