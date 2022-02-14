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14/02/2022

湯水達人Natalie｜甜甜蜜蜜過元宵！自製窩心「腰果糖不甩」！煙韌口感只有一個竅妙？

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　　明天就是元宵節！元宵佳節當然少不了吃湯圓，但吃得多總會想來點新意思，除了湯圓，大家也可以試試做糖不甩！其實糖不甩一點都不難做，只要跟我的做法，輕輕鬆鬆就可以做出煙韌口感，一起甜甜蜜蜜過元宵！

 



料理、湯水達人Natalie




煙韌口感靠一杯暖水？



　　每次做糖不甩或是湯圓時，不小朋友都會為了想做出煙韌而苦腦，既要加油，又要加薯粉，愈做愈複雜！其實想做出煙韌口感的糖不甩，不用這麼多材料，只需一杯暖水，就可以搓出煙韌度十足的糖不甩！



　　搓粉時，可先預備一杯約是攝氏45至50度左右的暖水，不需太熱，然後慢慢把水分次加入糯米粉，盡量向同一方向把粉拌在一起，再用掌心壓下去，搓到粉糰不黏手，就為之可以。



　　提提大家，若一次過加太多水，粉糰就有機會變得太濕；如果覺得粉糰太濕，可以酌量加入少許糯米粉中和，過程中記得要不斷調節，才可做出煙韌口感！



Nat Nat 小教室：自己在家輕鬆炸腰果！



　　相信通常大家做糖不甩都喜歡用花生碎，但如果你對花生敏感，或是不想逐粒去衣，其實也可以用腰果代替！想方便的話，可在街市買現成的炸腰果，若是想買回家自己炸，也十分簡單。


　　先把焗爐調至180度，放入腰果，焗15分鐘後，反轉腰果再焗10分鐘，腰果放涼後就可以使用；除了焗爐，亦可用氣炸鍋代替，十分方便！


下頁睇詳細食譜，更多材料小貼士！

 

 

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