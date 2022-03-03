湯水達人Natalie｜清熱必備！「竹蔗沙參冬菇湯」清潤不寒涼，清肺熱啱飲！為何竹蔗要選青皮？

說到要清熱潤肺，相信大家都一定會煲竹蔗茅根！不過其實竹蔗茅根較寒涼，寒底人士未必適合，今次我們就試試用竹蔗、沙參和冬菇來煲湯，清潤、清甜之餘又不寒涼，啱晒想清熱潤肺的你你你！

料理、湯水達人Natalie

竹蔗：清熱解渴要選青皮！

竹蔗清熱解渴，十分適合想清熱潤肺的朋友們。不過竹蔗也有青皮紫皮之分，青皮竹蔗性涼，可以清熱；而紫皮竹蔗性質較溫和滋補，若你喉嚨痛就千萬不要用紫皮竹蔗！

竹蔗在購買的時候多數已經去皮，但煲湯前記得也要先劈開竹蔗，煲出來的湯水就會更甜和滋潤！提提大家，如果你買回家後發現沒有時間煲湯，就不要把竹蔗劈開喇！因為劈開後糖份容易流失，煲出來的湯水就較為遜色；叧外，若果想竹蔗更出味，可在劈開後用刀背輕拍竹蔗。

馬蹄：小心買錯經漂白的馬蹄！

除了竹蔗，馬蹄也是清熱生津之選，用來煲竹蔗湯功效就double up！不過選購馬蹄時也要留意，盡量不要買已去皮或是真空包裝的馬蹄，因為這些馬蹄有機會經過漂白，所以最好就買可以自己去皮的馬蹄。

處理馬蹄時要留意，把馬蹄的頭尾切去後，如果見到有部分爛掉，就不能使用了；另外若想馬蹄更出味，亦可與竹蔗一樣，用刀背輕拍。提提大家，待用的馬蹄一定要用鹽水浸著，不然很快會氧化變色！

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