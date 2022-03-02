【原來係咁】不用的舊手機千萬別扔，還可以變廢為寶~

不用的舊手機千萬別扔，還可以變廢為寶~

01.遙控器

家裡的電器多了，遙控器也多了，電視遙控器、空調遙控器不好收拾又容易丟，其實一條擁有紅外線功能的舊手機就能成為萬能遙控器~在舊手機上安裝遙控精靈等軟體，然後在上面找到家裡電器的設備型號，就可以啦~

02.檔儲存器

出去遊玩拍的照片、視訊總想保存下來作紀念，還有工作中的文件，下載下來的音樂、影片。這些東西都需要存儲起來，但存儲硬碟價格也不便宜，其實舊手機清理一下就是一個內存不小的存儲器~

03.健康監測器

現代人越來越關注自己的健康，運動自然是少不了~更是流行用智慧軟體或各類運動手環對身體狀況和運動情況進行監測。其實在舊手機上安裝一個健康監測軟體，在運動的時候隨身攜帶，也可以起到這個作用~而且舊手機不怕摔不怕弄髒，運動時帶著比用新手機更方便~

04.遊戲機

將舊手機內存清空，當作遊戲機用來打遊戲，再也沒有內存不足的煩惱啦~

05.汽車導航儀

市場上的汽車導航儀，便宜也要好幾百，貴的要上千，如果你有一台帶有GPS功能的舊手機，就可以省下這筆錢啦~在舊手機裡裝上高德地圖、百度地圖等軟體，並下載好離線地圖，再用支架固定在車上就完成啦~不用聯網也能進行導航~

(資料來源：coms.pub)



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