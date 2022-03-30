【原來係咁】天氣太濕冷衣服晾不乾！？ 10分鐘乾衣術沒烘衣機也不怕！



隨著天氣轉涼，晾衣服不再像夏天時那麼容易乾，如果又遇到下雨天，濕氣又會讓衣服更難晾乾，好不容易洗得香噴噴的衣服，又容易發出潮濕的臭味。日本家事網站和流體力學教授分別傳授秘訣，除了防止衣物發臭，還能在濕冷天也能輕鬆擁有乾爽衣物！







衣物潮濕易發臭，熱水、抗菌洗衣粉減少細菌孳生



日本家事網站Wash me指出，秋冬日照時間變短，如果又遇上連日陰雨，洗好的衣服就不容易乾，而細菌、黴菌容易在濕度75％、溫度20度以上的環境下大量產生，秋天的氣溫正好接近這樣的條件，特別容易讓洗好的衣物產生異味。



想要避免衣服產生異味，除了選擇有抗菌功能的洗衣粉、洗衣精，防止細菌大量孳生、造成臭味以外，也推薦洗衣時加入漂白水幫助消除異味。另外，由於細菌怕熱，建議使用50度左右的熱水洗衣服，或是在洗完衣服後熨燙也有類似效果。



當然也可以在洗完衣服後用烘衣機烘乾，假如家裡面沒有購買烘衣機的打算，也可以到自助洗衣店，花銅板價就能輕鬆烘乾衣物。而如果因為下雨不想出門，或是害怕會有衛生上的疑慮，也可以在晾衣時搭配電風扇幫助風乾。







電風扇、吹風機加速衣物乾燥，有效避免異味



日本家事網站COJICAJI建議，使用電風扇加速衣物乾燥時，衣物之間要有15公分的間隔，並將電風扇開弱風、放在離衣物約1公尺處幫助空氣流通，不但不耗電，還能避免風速過大讓衣物不小心被吹落。同時，已吹乾的衣服最好先取下，可以讓空氣流通效果更好。



另外，日本工學院大學教授、流體力學專家伊藤慎一郎則在電視節目中建議，只要利用一個大塑膠袋、一支吹風機，就能輕鬆吹乾衣物的方法：



做法 先在大型塑膠袋底部兩個角各剪出一個開口，並將潮濕的衣物裝入塑膠袋中。 再將袋口用手束起，留一個洞給吹風機吹風，同時按緊袋口。 開啟吹風機電源，用熱風向袋內吹，並同時用手輕拍袋子底部，使衣物被來回翻動。



節目中以放入3件白襯衫為例，大約10分鐘就能完全吹乾，伊藤慎一郎解釋，這樣做可以在高溫的狀況下使空氣迅速循環、帶走濕氣，讓含有溼氣的空氣通過兩個洞口散出，衣物就能在短時間內乾燥！



(資料來源：coms.pub)



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