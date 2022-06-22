【原來係咁】最新冷知識大全│搞笑、數字文字、生活類

搞笑類：

1.你永遠不可能用你的舌頭舔到你的手肘。



2.據說，70%的看過這篇文章的人，都試圖做同一個動作：那就是用自己的舌頭舔自己的手肘。





數字文字類：

1.唯一有15個字母又不重複的英文字是「uncopyrightable」。



2.「quick brown fox jumps over the lazy dog」可以用盡26個英文字母。



3.根據牛頓字典，世上最長的英文字是「pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis肺部顯微顯微鏡術」。



4.「Sixth Sick Sheik's Sixth Sheep's Sick」是英文中最難以發音的一個句子。

生活類：

1.把石頭放在微波爐中加熱會爆炸。



2.降落傘的發明人把第一次乘坐降落傘的機會讓給了一隻狗。



3.打火機比火柴更早被發明出來。



4.張開眼睛打噴嚏，這是不可能的事。



5.沒有一張紙可對摺超過7次。



6.人睡覺比坐著看電視所消耗的卡路里還多。



7.人類的鼻和耳一生都在不斷長大。



8.一個正常人的眼部肌肉，一天平均要動上1萬到1萬5千次。



9.很多人每早喝一杯咖啡提神，但其實一個蘋果比一杯咖啡還有效。



10.你的家中多數塵埃都是你的死皮。



11.人的心臟產生的壓力，可以把血液噴出30尺高。



12.刊登尋找情人的廣告，有35%是已婚人士。

(資料來源：silviayellow.pixnet.net)



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