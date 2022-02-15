消委會報告｜疫下家務助理需求急增！比較12間公司：高危家務不列入服務範圍，港九收費大不同？（附疫下服務注意事項）

疫情影響下，外傭到港要隔離檢疫，不少外傭因為檢疫酒店一房難求，未能如期到港！請不到「姐姐」，面對堆積如山的家務，不少家庭也許會聘請家務助理以解燃眉之急，不過市面上供家務助理服務的公司眾多，該如何選擇？

消委會就在最新一期的報告分享了有關疫下家務助理服務的調查，是次收集了一共12間家務助理服務公司的資料，比較服務範圍、收費形式以及疫情下安排等。

（圖片來源：istock）

「高危」家務不列入服務範圍！

清潔天花、抹櫃頂、抹窗......這些都可說是「高危」家務！家務助理一般都要利用梯具等工具協助做清潔，而是次調查中，卓越家居清潔、家居易服務及智舒適家居服務就表明清潔屋內較高位置或進行任何攀爬工作並不屬於其服務範圍。若要清潔水晶燈，則只有4間公司：樂活一站、吉祥清潔、心家居陪月服務中心以及Lazy有提供相關服務。

（圖片來源：istock）

而抹窗服務亦十分講究，可分為抹內窗和抹外窗兩種，調查中大部分公司都有提供抹內窗服務，而有一半公司表明不會提供抹外窗服務，包括力奇服務、卓越家居清潔、盛世家居服務、吉祥清潔、Lazy以及智舒適家居服務。消委會提提大家，抹外窗屬危險性高工作，家務助理有權拒絕提供抹外窗服務！

如果想食餐「住家飯」，大部分公司都有提供買餸煮食服務，而盛世家居服務則只提供煮食服務，並不包括買餸；要留意的是，買餸煮食服務的收費有機會較高，以智舒適家居服務為例，如需兼清潔以外的煮食服務，每4小時需$660，收費比一般清潔服務費高32%！

服務收費懸殊， 港島九龍大不同！

聘請家務助理，最重要當然是先看看服務收費，是次調查中，所有公司都有提供單次性服務，以一位家務助理計算，3小時起每小時收費由$80至$160不等，視乎地區、服務時數、家務助理年資等而定。以盛世家居服務的單次3小時服務為例，港島區的收費為$410起，而九龍及新界區的收費則為$360，足足相差約14%！

如有需要長期聘請家務助理，不少人也會考慮購買套餐服務，消委會提提大家，購買套餐服務時要留意平均收費和套餐有效期，計算清楚會否比購買單次服務昴貴。

下頁睇疫下服務安排！