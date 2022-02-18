  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

18/02/2022

疫下在家網購！優惠價買Dyson吸塵機、SAMSUNG 4K電視！過千日本生活雜貨滿額即減！（附優惠碼）

#Hot Deals #Dyson #Donki #Jetso #生活百貨 #消費 #家電 #折扣 #DON DON DONKI #個人用品 #HOME+ #Samsung #個人護理 #蘇寧 #The club #零食 #筍貨 #著數 #優惠 #急凍食品 #空氣清新機 #購物 #糧油雜貨 #糧油食品 #電腦 #抗疫 #Philips #WFH #娛樂 #在家工作
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 由各大平台提供

 　　第五波疫情來勢洶洶，每日確診數字不斷上升，行街shopping風險大增，只好乖乖在家網購，這次編輯就為大家搜羅了不同網站的精選優惠，除了有適合一眾WFH打工仔的電腦設備、在家抗疫必備的空氣清新機，亦有必須囤貨的生活用品等等，即睇，即買！

 

1. 蘇寧：優惠價買Dyson吸塵機、SAMSUNG 4K電視！

 

 

　　人人都WFH，多了時間留在家中，就是時候升級家電！最近蘇寧精選了一系列家居抗疫必備家電，有齊電腦、生活和廚房電器、遊戲設備等等，當中更有Dyson吸塵機、SAMSUNG 4K電視等，產品低至34折發售，即睇有咩荀貨！

 

電腦類

 

LENOVO IdeaPad FLEX 5 14"手提電腦

蘇寧價$5,598；建議零售價$6,598

MICROSOFT Surface Pro 7平板電腦 (i5-1035G4 / 8GB / 256GB)

蘇寧價$6,988；建議零售價$9,988

CANON MG3670多合一打印機 (黑/白/紅)

蘇寧價$549；建議零售價$698

 

家電類

 

LIFAair LA500V空氣清新機 （門店限定）

蘇寧價$3,100；建議零售價$6,360

DYSON V12強勁輕量智能無線吸塵機

蘇寧價$4,480；建議零售價$5,580

OiSHi Air Purifier便攜式空氣淨化器(白/灰/藍)

蘇寧價 $399；建議零售價 $998

 

娛樂類

 

SONY 43" LED 液晶體電視

蘇寧價$5,990；建議零售價$6,990

SAMSUNG 50" QLED 4K 智能電視

蘇寧價$7,980；建議零售價$10,980

NINTENDO Switch 電池持續時間加長版遊戲主機（門店限定）

蘇寧價$2,180；建議零售價$2,340

NINTENDO健身環大冒險（門店限定）

蘇寧價$499；建議零售價$589

 

更多詳情：香港蘇寧官方網站 / 香港蘇寧門市資料

 

下一頁：囤貨首選！生活家電、急凍食材樣樣齊！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#Hot Deals #Dyson #Donki #Jetso #生活百貨 #消費 #家電 #折扣 #DON DON DONKI #個人用品 #HOME+ #Samsung #個人護理 #蘇寧 #The club #零食 #筍貨 #著數 #優惠 #急凍食品 #空氣清新機 #購物 #糧油雜貨 #糧油食品 #電腦 #抗疫 #Philips #WFH #娛樂 #在家工作

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk