消費券未到手？購物先賺商場$700萬消費券！一田禮券、外賣堂食3重優惠，邊個商場咁筍？

政府昨日公布消費券新消息，首期$5000將會在4月發放，大家又是時候度定「To-Buy List」！在未正式派消費券，新城市廣場就率先大派$700萬消費券，回贈高達40%！仲有仲有，EPS客戶消費滿指定金額即送一田禮券；商場更推出「外賣自取/堂食多重賞」！即睇各個優惠的詳情啦！

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大派總值700萬消費券

（圖片由新城市廣場提供）

五千蚊消費券未到手，大家可以率先拎新城市廣場派的禮券！即日至3月31日，只要在商場使用電子消費滿指定金額就拎到！消費愈多，禮券金額就愈多！禮券商戶涵蓋衣食住玩各項生活範疇，好像是餐飲、超市、潮流服飾、美容及個人護理等。

1. 電子消費滿$1,000 （最多可累積3張不同商戶）即可得到總值$400 消費禮券

2. 電子消費滿$1,800（最多可累積3張不同商戶） 即可得到總值$450 消費禮券

3. 電子消費滿$7,000 （最多可累積4張不同商戶）即可得到總值$1,500 消費禮券券

4. 電子消費滿$15,000（最多可累積4張不同商戶） 即可得到總值$2,600 消費禮券

（圖片來源︰新城市廣場網站）

要留意，商戶的電子禮券是以電子禮券形式送出，大家要先在www.ntpevoucher.com成功登記「電子禮券錢包」才可以換領。

EPS客戶送一田禮券！

另外，由3月起，大家只要使用EPS在新城市廣場內消費滿指定金額就可以獲得一田禮券！消費滿$800或以上，即送一田$20禮券；滿$1500或以上，即送一田$40禮券。數量有限，送完即止！

（圖片由新城市廣場提供）

同場加映︰外賣自取/堂食優惠

疫情嚴峻，有不少餐廳都推出外賣自取優惠，而新城市廣場就同時推出「外賣自取/堂食多重賞」，只要在指定食肆商戶外賣自取或堂食，就有多重Jetso！

（圖片由新城市廣場提供）

第一重賞︰於指定食肆電子消費滿$200送$20餐飲禮券

第二重賞︰下午6點後以電子消費滿$800送HK$50餐飲禮券 + 雙倍積分

大家在晚上6時後，在新城市廣場內零售商舖以電子貨幣消費滿$800，即可換領$50新城市廣場餐飲禮券，每日名額100個；於指定食肆外賣自取時，以電子貨幣消費單一消費滿$100，更可獲贈最多高達2,000的雙倍積分，每日名額200個。

第三重賞︰「新地商場」手機APP外賣自取服務專享優惠碼

在「新地商場」手機應用程式使用選取外賣自取服務，即可享專屬優惠碼！買滿$100即減$20；買滿$500即減$100。

註︰只限外賣自取平台之參與商戶，包括PARKVIEW、GREYHOUND CAFÉ、Lady M New York、塚田農場、A Happy Pancake、滿記甜品、MIMILA、稻成以及馬場洞烤肉等。

新城市總值700萬消費券

活動日期︰即日至3月31日

換領地點︰新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

換領時間︰10am -10pm

電子禮券錢包︰www.ntpevoucher.com

電子禮券認可商戶︰https://bit.ly/3vKH5zS

詳情︰https://bit.ly/3tU04pd

EPS易辦事x新城市廣場3月消費回贈

活動日期︰即日至換領完畢

換領地點︰新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

換領時間︰10am -10pm

詳情︰https://bit.ly/3sNaAip

新城市廣場「外賣自取/堂食多重賞」

活動日期︰即日起至優惠期完畢

換領地點︰新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

換領時間︰10am -10pm

外賣自取/堂食優惠詳情︰https://bit.ly/3KhilDk





