Apple 發布會｜綠色iPhone 13、5G版iPhone SE登場！M1版iPad Air、Mac Studio有咩特點？一文睇清6大新品/價錢/發售日期

Apple在今日凌晨時間就舉行了「Peek perfromance」發布會，一直備受矚目的新一代iPhone SE終於亮相，不止支援5G，更保留了用家最愛的Touch ID！發布會更帶來新顏色的iPhone 13、升級版iPad Air等等。不知道大家滿唔滿意這次的發布會呢？編者就幫大家整理出懶人包，大家可以睇睇各大新品的特色、價錢，再慢慢決定是否入手！

#1 iPhone 13系列︰推全新松嶺綠色版！

還未入手iPhone 13的你，不知道這兩個新顏色又吸唔吸引到你呢？Apple就宣布為大家帶來全新綠色版的iPhone 13和松嶺綠色版iPhone 13 Pro，新顏色給人一種成熟穩重的感覺，假若你是iPhone 11 Pro軍綠色的粉絲，這個新顏色絕對是你杯茶！新顏色iPhone的規格同樣主打配備 A15 仿生晶片、先進的相機系統、5G 技術等；售價不變，3月中正式上市，今個星期就可以率先預訂！

iPhone 13系列全新綠色外觀

售價︰iPhone 13 Pro （$8499起）；iPhone 13 Pro Max（$9399起）；iPhone 13（$6799起）

正式發售︰3月18日

預訂日期︰3月11日

#2 全新iPhone SE︰支援5G、保留Touch ID！

早前一直有傳Apple會推出iPhone SE 3！不負眾望，Apple推出全新iPhone SE，設有（PRODUCT）RED、星光色和午夜暗色3種顏色，採用航天工業級鋁金屬及玻璃設計，機面和機背都用上堅固耐用的玻璃物料。

驟眼睇，新iPhone SE的設計上無特別大改動，4.7吋的顯示器依舊保留了Touch ID，忠實用家表示很興奮！嗱，編者覺得新iPhone SE最大賣點就是採用了iPhone 13的A15 仿生晶片，影片質素大大提升；另外，它亦會支援5G和配備iOS 15，可以用到不同的新功能，就好像「同播同享」和「原況文字」等。

「同播同享」的功能可以在 FaceTime 通話與朋友和家人連繫時分享體驗。

新iPhone SE的用家都可以享用到iOS 15「原況文字」功能，使用裝置上的智慧技術辨認相片中的文字。

相信大家最關心的一定是售價，新iPhone SE價位依然非常吸引，不用$4000就可以入手，啱哂預算不太高的「果迷」。！

全新iPhone SE

售價︰$3699 起

正式發售︰3月18日

預訂日期︰3月11日

#3 全新iPad Air︰ 升級M1 晶片！

除了iPhone SE之外，發布會亦有另一款新產品，就是標榜歷來最強的iPad Air！ iPad 一向都大受學生、從事內容創作的用家歡迎，今次的iPad Air就備有5種顏色選擇，分別︰太空灰、星光色、粉紅色、紫色及藍色。

新一代iPad Air的外觀雖然無改動，但是內部就升級了M1 晶片；與上一代相比，8 核心CPU的圖像處理效能表現快2倍！此外，新iPad Air有「人物置中」功能的1200萬像素超廣角前置鏡頭，即使你邊移動邊FaceTime，鏡頭都會自動平移令你保持置中，多人加入更會自動拉闊畫面！至於後置廣角相機？一樣有1,200 萬像素，影相、4K影片、掃描文件都一樣清晰銳利！

入手新一代iPad Air亦可以有更佳的連接體驗，在理想的情況下，iPad Air 的 5G 速度最高可達至 3.5Gbps。同時，配備的 USB-C 連接埠數據傳輸速度高達 10Gbps，比上一代快達 2 倍。

iPad Air 現配備的 USB-C 連接埠數據傳輸速度是上一代的 2 倍，可以連接相機、外置硬碟及高達 6K 解像度的顯示器等。

隨著下週發佈的 iPadOS 15.4 和 macOS 12.3，功能更level up，編者覺得最特別的就是「通用控制」，即是我們可以用相同的滑鼠和鍵盤，在 Mac 與 iPad 之間工作，方便得多！

全新iPad Air

售價︰$4799起（Wi-Fi）；$5999起（Wi-Fi+流動網絡）

正式發售︰3月18日

預訂日期︰3月11日

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