消委會調查｜比較7間私營龕場：同一龕場費用相差12倍！部分收額外管理費？境外龕位合法性成疑（附購買注意點）

香港寸金尺土，不只樓價長期高企，就連安放先人的骨灰龕位也是一位難求，不少人都會動輒數十萬元購入私營龕位，望先人安枕無憂。最新一期的消委會調查報告就發現本港多間持牌私營龕場的安放權費用懸殊，甚至同一龕場不同檔次的單人龕位的費用可相差近 12 倍！購買龕位時要留意甚麼？即睇消委會教路！

是次消委會分別比較了7間私營龕場，包括「思親公園」、「志蓮淨苑普同塔」、「善緣」、「沙田寶福山(不包括妙景堂)」、「東華義莊」、「龍山寺」和「羅漢寺普同塔」，比較其龕位安放權費用、管理費或上位費以及安放期限等，當中「沙田寶福山」和「志蓮淨苑普同塔」暫時已沒有龕位出售。

位於屯門的「思親公園」。

（網上圖片）

留意安放權售價，同一龕場費用相差近 12 倍

在現時有提供龕位的5間龕場中，「東華義莊」的龕位分為單人位及三人位兩種，都是以定期繳付租金形式出租，租金劃一為每年$5,000；而其餘4間龕場包括「思親公園」、「善緣」、「龍 山寺」和「羅漢寺普同塔」則以一筆過付款方式出租或出售龕位。

綜合4間龕場，不論是單人或雙人位，4間龕場的龕位安放權費用也是普遍由約$20萬到約$60萬不等。當中單人位以「龍山寺」最平，費用為$198,709，而最平的雙人位則是「思親公園」，費用為$200,000，而「羅漢寺普同塔」的單人位連管理費及行政費等則要約$60萬。如果是「龍山寺」檔次較高（如位處較中央、在視線水平、景觀較開揚或環境較佳等）的龕位，收費則可達$200萬和$500萬以上，可見即使是同一龕場，費用可相差近 12 倍，十分懸殊。

部分收取額外管理費用、2間收取律師費

除了安放權費用外，消委會發現部分龕場會收取其他費用，例如「善緣」的每個雙人位須一筆過支付管理費$33,330，而「龍山寺」則會額外一筆過收取上位儀式和供奉清潔等的費用，由$16,500至$27,000不等。如需要安排每天代上香給先人，「東華義莊」會收取每月$68的服務費；如需要上位儀式則須由龕場安排，「思親公園」就會收取$554的服務費用。

除了管理或服務費用，在購買或租用龕位安放權時，「善緣」以及「羅漢寺普同塔」表示簽訂合約須經由律師辦理，顧客同時繳付律師費$300或約$6,000，而「思親公園」、「東華義莊」及「龍山寺」則表示有關合約由龕場安排，毋須經律師辦理和收取相關費用。

龕位安放期限大多至2047年，續租要收費

至於龕位安放期限，除了「思親公園」的批地期限至2056年10月30日，其餘6間龕場的批地或租賃期限均為2047年6月30日，若以今年1月初起計算，7間龕場的龕位安放期約由25年5個月至34年10個月不等，若果到期後要續租，則有機會收取續期費用、管理費、行政費或維修費等。

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