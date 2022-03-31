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31/03/2022

Dyson推空氣淨化耳機！Dyson Zone同步捕捉有害氣體淨化空氣兼降噪！何時正式發售？

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: 由Dyson提供

　　世界衛生組織曾預計，全球九成人呼吸的空氣中含有的污染物已超出建議上限。而Dsyon最近就宣布推出新產品——品牌首個穿戴式空氣清新裝置！Dyson Zone是一個空氣淨化耳機，外形超有科幻感，到底這個新產品有甚麼賣點？幾時開賣？一齊睇睇啦！

 

 

4 種空氣淨化模式！可過濾有害氣體

 

　　Dyson Zone由英國、新加坡、馬來西亞和中國的工程師團隊設計，軟件部分則由東南亞團隊主力開發。睇睇外型，雖然產品名為「空氣淨化耳機」，但是實際上它是耳機、口罩功能兼備，可以同時提供潔淨空氣及純淨音色。原理是怎樣？設於耳機內的壓縮器通過雙層濾網吸入空氣，再經由非接觸式面罩，將兩股淨化氣流傳送至用家的口和鼻，而面罩上的回流引導就可防止外來側風混入淨化後的空氣。

 

 

　　它的靜電過濾能夠捕捉 99% 小至 0.1 微米的微粒污染，好像是灰塵、花粉和細菌，加入了鉀的碳過濾器更可以捕捉到二氧化氮、二氧化硫等有害氣體。而且，Dyson Zone具備4 種空氣淨化模式，Dyson在耳機使用了內置的加速計偵測，自動模式會按用戶需要切換高、中、低淨化速度。

 

耳機具備降噪功能

 

 

　　雖然Dyson首次加入耳機的行列，但是品牌的設計都好有水準！Dyson Zone採用先進的主動式降噪及高效能釹電聲系統，用家可以體驗到豐富及身歷其境的音效。Dyson Zone支援3 種主動降噪模式，分別是隔絕、對話和通透。隔絕模式是最高等級的主動式降噪，如需要專注手頭上工作時便可使用；用家輕觸面罩後便可啟用對話模式，空氣淨化功能會自動關閉以節省電力及增強對話語音；而通透模式可增強重要聲音。

 

何時正式發售？

 

 

　　講咗咁耐，Dyson Zone在香港有無得買？Dyson就話，「Dyson Zone™」將會在今年秋季起發售，發布和售賣的時間會因地區而田異，有興趣的就要留意Dyson的消息啦！

 

官方介紹影片︰

 

 

Dyson Facebook

 

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