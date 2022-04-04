八達通消費券2022｜首輪$5000消費券4.7到手！一文睇晒領取方法、到期日！八達通消費券分兩期領取，想領足記住呢兩個日期

大家引頸以待的$1萬元電子消費券終於有新消息！財政司長陳茂波昨日正式宣布將於4月7日向已登記的合資格市民發放2022消費券計劃的首輪$5000元消費券，不少使用八達通領取消費券的市民都被領取步驟弄得十分混亂，編輯就為大家整理好是次消費券的領取注意事項和日期，只要mark好日子，就不用擔心「計錯數」！

（政府網站截圖）

4月7日發放首輪$5000！除八達通外可一次過領取！

於周四（4月7日）發放的首輪$5000電子消費券將會沿用大家在2021年消費券計劃中所登記的支付工具，即拍住賞Tap & Go、八達通（Octopus）、支付寶香港（AlipayHK）、微信支付香港（WeChat Pay HK）派發，首輪領取不可以轉會。當中以拍住賞、支付寶香港和微信支付香港收取消費券的市民，可於當日一次過收到$5000消費券，消費券有效期至2022年10月31日。

八達通：分兩期領取，想領足要留意日期！

如選擇以八達通收取消費券，領取步驟則較為繁複。使用八達通的市民須再分成$4000及$1000兩期領取，不過礙於每張八達通餘額上限仍會維持在$3000，市民在領取消費券時，仍無法一次過收足$4000，要再分批領取！以本身的八達通卡已有$1000餘額為例，在第一次拍卡時，只可先領取$2000，餘額隨八達通卡內的儲值額下降，可再拍卡收取。

（八達通影片截圖）

至於八達通第二期的$1000，則要在用完首$4000，才可在下一個月16日領取，最早領取日為6月16日，最遲則為11月16日，換言之，首$4000最遲要在10月底用完，才合資格領取餘下的$1000，使用八達通的大家就要留意啦！

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