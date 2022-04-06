消費券優惠2022｜精選4大家電優惠：豐澤1折快閃搶iPhone、Switch！HOME+3折神秘價搶Dyson！友和最多優惠？（附優惠碼）

萬眾期待的首輪5000元消費券明天終於到手！今年消費券比上年足足多了一倍，除了買衫買玩具，相信不少入都會從家電方向入手，務求買到心頭好！這次編輯就為大家精選了4大消費券家電優惠，即睇！

1. 友和：Tap & Go最多優惠！

本身已經優惠多多的友和，再次夥拍4大電子消費券支付平台限定2022消費券優惠！4大平台優惠各有特色，如使用支付寶買滿$1,000即減$50、八達通滿$800減$40、Tap & Go和WeChat Pay HK更有折扣優惠，當中以Tap & Go最多優惠！

支付寶：由4月7日起至6月30日，可於手機應用程式內領取友和$50電子優惠券，於友和購物滿$1,000即減$50。

八達通：由4月7日起至6月30日，使用八達通於友和門市單一消費滿$800，可享$40立減優惠；消費滿$1,200，則可享$60立減優惠。

Tap & Go Mastercard：由即日起至12月31日，逢星期六、日，單一消費滿$1500，結帳前輸入優惠碼「MASTER80」，即減HK$80。除了Tap & Go Mastercard，一般Mastercard都同樣有優惠，每星期名額有限，先到先得。此外，友和更有Mastercard卡指定產品低至37折優惠！

WeChat Pay HK：由4月7日起至6月30日，用戶可憑WeChat Pay HK於友和購買指定產品，優惠低至34折！

編輯筍貨推介

即使沒有消費券優惠，很多家電原本也可以在友和以超筍價買到！大型家電如電視、洗衣機、雪櫃等都統統有優惠，原價$6480的LG 43吋AI ThinQ UHD 4K智能電視只需$4647就可入手！當然不少一眾美容家電，Philips Sonicare DiamondClean 聲波震動牙刷亦以優惠價$998發售，超扺！

生活家電類：

#1 LG 43吋AI ThinQ UHD 4K智能電視

原價$6480；優惠價$4647

#2 正負零 Plus Minus Zero 節能抽濕機 （14公升）白色

原價$3298；優惠價$2813

#3 Dyson V11 Fluffy Extra 無線吸塵機

原價$5180；優惠價$4199

美容家電類：

#1 Refa Beautech REAB02C 智能風筒

原價$2960；優惠價$2180

#2 Philips Sonicare DiamondClean 聲波震動牙刷 限量玫瑰金色

原價$1898；優惠價$998

#3 Tripollar Geneo Personal 家用二合一注氧洗面機

原價$2588；優惠價$1798

除了以上種種優惠，友和同時推出會員優惠！由4月7日起至5月31日會員只要指定類別消費滿指定金額，輸入優惠碼可享高達$480優惠；而任何產品只要買滿$1,000,亦即減$50！名額有限，先搶先得！

美容及護理產品：買滿$3000，輸入優惠碼「CVS150BE」，即減$150。

生活及廚房電器：買滿$2000，輸入優惠碼「CVS10HA」，即減$100。

電子產品：買滿$2000，輸入優惠碼「CVS100CE」，即減$100。

母嬰產品：買滿$3000，輸入優惠碼「CVS80BB」，即減$80。

任何產品：買滿$1000，輸入優惠碼「CVS80ALL」，即減$50。

查詢：友和

下一頁：豐澤筍貨低至22折， 1折快閃優惠！