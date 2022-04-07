消費券2022｜精選7大超市+個人護理店優惠！AEON 2折掃貨、一田均一價家品美容組合！買邊間禮券最多回贈？

消費券今日終於正式到手啦！大家想好如何運用這$5000嗎？編者覺得用來添購食品、生活用品是一個不錯的選擇！各大連鎖超市和個人護理產品店，好像是百佳、Aeon、屈臣氏都有推出不同消費券優惠，編者就幫大家整理好，去掃貨前記得睇家有咩著數呀！

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#1 屈臣氏︰AlipayHK、八達通$469獨家獎賞！

屈臣氏由4月7日至5月31日期間推出一系列消費券優惠！只要你是用AlipayHK或是八達通領取消費券，就可享高達$469獨家獎賞，買得愈多減得愈多，線上線下Shopping都有得減，更有各種精選產品優惠，總值過$200！

優惠一︰全線分店買滿$188即減$15、買滿$368即減$35、買滿$668即減$65！（每名用戶只可享此優惠1次）

優惠二︰屈臣氏網店買滿$668即減$65（每名用戶只可享此優惠1次）

除了以上的優惠之外，於屈臣氏門市或網店透過AlipayHK及八達通卡使用消費券消費，即可以優惠價購買保健、美容、個人護理及抗疫產品。詳情如下︰

- 買 TRU NIAGEN®產品 滿$1,000 減 $50

- 買成人奶粉/ 骨骼及關節產品 滿$288 減$30（只限 Alipay HK 用戶）

- 買 BIORE/ESSENTIAL/LAURIER/LIESE 產品 滿$199 減$20

- 買 指定 Unilever HK 沐浴露、止汗用品、頭髮護理產品 滿$199 減$20（只限 Alipay HK 用戶）

- 買 威露士 / KH/ NA/ Centralin/ 王子菁華/ 紡優美產品 滿$149 減$20

必買推介

1. 威露士消毒洗衣液檸檬袋裝+威露士消毒水

$69.9 （原價$89.9）

2. 樂而雅零感特薄日用衛生巾20片孖裝

個人護理產品買3件滿$99仲有禮品送！

$48.5 （原價$75.8）

屈臣氏

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#2 萬寧︰買禮券可多賺$200！AlipayHK+WeChat Pay HK有額外獎賞！

萬寧推出禮券優惠之外，AlipayHK和WeChat Pay HK用戶亦享有獨家優惠，分別可以有額外$375獎賞和網店優惠！萬寧稍後都會跟八達通合作，相關優惠在4月11日就會登場，記得留意啦！

優惠一︰禮券獎賞

即日至4月30日，萬寧推出門店限定禮券優惠！購滿$1000即送1張$50禮券；滿$2000即送2張$50禮券；滿$3000即送4張$50禮券！

（官網圖片）

優惠二︰AlipayHK + WeChat Pay HK獨家$375優惠券

各位AlipayHK 及 WeChat Pay HK用戶記得在消費券平台 App 內拎取總值$375萬寧優惠券，包括︰

- 門市購物滿 $250 即減 $25 x 1 張

- 門市購物滿 $388 即減 $50 x 2 張

- 門市購物滿 $688 即減 $100 x 1 張

- 網店購物滿 $388 即減 $50 x 1 張

- 網店購物滿 $688 即減 $100 x 1 張

（官網圖片）

優惠三︰AlipayHK + WeChat Pay HK獨家網店優惠

除了有額外門市和網店優惠券之外，大家在萬寧網店用AlipayHK 或 WeChat Pay HK付款都有著數︰網上買滿$388減HK$50優惠券、滿$688減HK$100優惠券！大家可以到各消費券平台的應用程式領取網店優惠碼，有效期至10月31日。

（官網圖片）

必買推介

萬寧本身推廣優惠多多，每周都會有不少購物優惠兼禮品送，例如出位價產品、周五購物優惠等等，大家可以隨時到網站或是Facebook睇有甚麼限時筍貨。編者就揀選了3款必買產品︰

1. Dermacept C5 真皮營養液 12毫升

$283.5 （原價︰$315）

2. 余仁生花膠滴雞精 60毫升 x 6包

$339 （原價︰$369）

3. Colgate高露潔閃悅系列聲波電動牙刷 - Anson Lo 特別版

雖然電動牙刷無減價，但勝在是Anson Lo 特別版，而且有史雲生雞湯和維他低糖檸檬茶送！

$599

萬寧

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