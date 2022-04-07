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07/04/2022

【消費券2022家品店優惠】OSIM按摩椅勁減近半價！傢俬／餐具／香氛多買多折！$600現金回贈！一文睇晒各大家品店購物優惠＋必買商品清單！

#回贈 #電子消費券 #著數 #消費券 #優惠 #購物優惠 #消費券2022 #IKEA #Francfranc #家品店 #實惠 #WeChat Pay HK #折扣 #八達通 #Tap & Go #Alipay HK #按摩椅 #傢俬 #家品
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　首期5,000元消費券終於到手了！除了多個商場推出消費券優惠外，不少家品店包括IKEA、實惠、franc franc等推出各式各樣的折扣優惠，譬如於IKEA購物滿指定金額即送$200現金折扣優惠！實惠傢俬及家品激減低至3折，不用一萬元就可以買到暢銷款按摩椅！還有甚麼著數？即睇！

 

【消費券2022家品店優惠】IKEA：購物滿$2,500最多可獲$400折扣！

 

　　由4月7日起至4月25日於IKEA門市或網上購物滿$2,500，即可享$200折扣優惠！每位yuu會員更可額外獲得$200傢俬家飾電子折扣券，適用於門市單一消費購買傢俱及家飾用品！提提大家，如果網上購物，記得結賬前先輸入優惠碼[ECREWARD]，就可以享有「宜家消費券雙重賞」！

 

（圖源：IKEA）

 

即睇有乜必買好物：

 

KLEINIA床褥保護套［雙人］$249.9

（圖源：IKEA）

活動貯物几 $379.9

（圖源：IKEA）

UPPVIND座地燈 $959.9

（圖源：IKEA）

 

下頁睇更多家品店優惠

 

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