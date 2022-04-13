消委會報告｜測試14款1匹變頻式分體冷氣機！$7,000有找「美的」製冷贏$1.6萬「三菱電機」！邊款最慳電？（附高分推介）

夏日將至，天氣逐漸變熱，最舒服就是在家「歎冷氣」，所以一部製冷快又慳電的冷氣機成為各家庭的必需品！消委會就測試了14款俗稱「1 匹」的變頻式分體冷氣機，發現樣本間的製冷、供暖能源效率最多可相差3成和3成半，想入手一部表現好又可慳電費冷氣機的就要留意是次測試結果啦！

消委會是次測試14款「1 匹」的變頻式分體冷氣機，其中7款（#1-#7）為冷暖空調機，即同時設有冷氣和暖氣，售價由$4680至$16400不等，另外7款（#8-#14）就是淨冷型冷氣機，售價由$5380至$7580不等。

$6900「美的」勝1.6萬「三菱」？

測試結果中，7 款冷暖空調機樣本中，5 款總評獲得 4.5 分，售價相差 2.5 倍；而售價最高的冷暖空調機樣本「三菱電機 Mitsubishi Electric」（$16400），雖然整體表現優秀，但其製冷及供暖能源效率卻分別稍遜於 2 款相對便宜的樣本「美的Media」（$6929）和「三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries」（$9480），所以愈貴不一定愈好！

14款本中，有5款冷暖空調機樣本總評獲得 4.5 分，分別是︰

#1 「美的Midea」 MS-09HRF8B

#2 「三菱電機 Mitsubishi Electric」 MSZ-LN09VFR/MUZ-LN09VF

#3 「三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries」 SRK25ZSXH-S/SRC25ZSXH-S

#4 「大金Daikin」FTHM25TAV1N/RHM25RAV1N

#5 「三星Samsung」AR09TXHAAWKN

（圖片由消委會提供）

全樣本製冷量表現出色

冷氣機的製冷能力至為重要，而製冷量數值愈高就代表製冷速度愈快。所有樣本量得的製冷量由 2.55 至 2.88 千瓦，全部都高於其聲稱製冷量數值，表現出色，其中淨冷型冷氣機「富士電機Fuji Electric」（#8）高出的百分比最多，比其聲稱的 2.60 千瓦高 10.8%。

淨冷型冷氣機「富士電機Fuji Electric」的製冷量最高，達2.88！

（消委會報告截圖）

供暖量相差近2成

消委會首次測試冷暖空調機供暖表現，7款樣本量得的供暖量由2.67至3.30千瓦，發現其供暖量表現可相差約 19%，其中3款樣本較其聲稱的數值低，分別是「三菱電機 Mitsubishi Electric」（#2）、「三菱重工 Mitsubishi Heavy Industries」（#3）及「Panasonic」（#6）。

冷暖空調機「Panasonic」的實際和聲稱供暖量相差最多！

（消委會報告截圖）

製冷能源效率相差逾3成

「嘆冷氣」的同時，大家當然希望選購能節省電費開支的產品！冷氣機的 CSPF 數值（計算冷氣機全年從室內排走的總熱量與其在同期間的總耗電量的比率）愈高，代表製冷能源效益愈高愈慳電。測試結果發現，所有樣本都符合「強制性能源效益標籤計劃」的 1 級評級標準，不過樣本間能源效益的相差逾3成！。

測試中，CSPF值最高的是冷暖空調「美的Midea」（#1）和「三菱電機 Mitsubishi Electric」（#2），分別達7.72和7.38，均比消委會過往測試的變頻式冷氣機或冷暖空調機為高。至於冷暖空調機「約克York」（#7）以及冷氣機「格力Gree」（#12）和「樂信牌Rasonic」（#14）的CSPF數值則相對較低，依次分別只達5.40、5.39及5.28。

冷暖空調「美的Midea」的CSPF值最高！

（消委會報告截圖）

供暖能源效率最多差近3成4

至於冷暖空調機的供暖能源效率則以 HSPF 數值反映，HSPF 數值愈高，表示供暖能源效率愈高，亦即愈慳電。7款冷暖空調機樣本的HSPF數值介乎4.07至6.13，相差接近3成4！其中HSPF 數值最高的是「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」（#3），達6.13；「約克York」的HSPF數值則最低，只達4.07。假設各冷暖空調機樣本全年間從室外帶入室內的總熱量相同，HSPF數值最高的「三菱重工」比最低者「約克York」全年共省電33.6%。

HSPF 數值最高的是「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」，比最低的樣本全年共省電33.6%！

（消委會報告截圖）

邊款製冷、供暖電費最平？

消委就建議大家想為環保和節省開支，宜選購 CSPF 數值和 HSPF 數值較

高的空調機。若以每度電$1.3 計算，假設全年開冷氣 180 天，每天 12 小時， 估算出各樣本每年製冷所需電費由$401 至$581 不等，相差$180，其中估算製冷電費最平的是「三菱電機 Mitsubishi Electric」（#2）（$401），最貴的是「樂信牌Rasonic」（#14）；供暖方面，假設全年開暖氣 25 天，每天 12 小時，估算出 7 款冷暖空調機樣本每年供暖所需電費由$35 至$53 不等，相差$18，估算供暖電費最平的則是「大金Daikin」（$35），最貴則是「Pasonice」（#6）！

（圖片來源︰消委會）

2款樣本操作較寧靜

冷氣機除了較冷、慳電之外，操作寧靜都好重要！在室內環境下，「美的Midea」（#1）和「三星Samsung」（#5）最寧靜，獲4.5評分。至於室外噪音水平方面，「美的Midea」（#1）、「三菱重工Mitsubishi Heavy Industries」（#3）和 「日立Hitachi」（#13）就最低，只獲3.5評分。

下頁睇14款樣本完整評分