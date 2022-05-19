  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

19/05/2022

一田購物優惠日2022｜下周三開鑼！率先睇一田激抵優惠：廚具18折起、＄618搶40吋電視、超市低至$100四件！邊張信用卡再送優惠券？（附優惠詳情）

#Hot Deals #一田 #折扣 #一田購物日 #一田百貨 #優惠 #Shopping #購物 #一田購物優惠日2022 #零食 #食品 #YOHO #apm #YATA #新城市廣場 #東港城 #Moko #著數 #滙豐信用卡 #周末好去處 #信用卡優惠 #Jetso #美妝產品 #產品優惠 #床品 #家電 #Android TV #BRUNO #角落生物 #一田超市 #Sulwhasoo #sony #廚具 #電視 #1折 #Samsung #Dyson #購物情報 #筍貨 #掃貨 #消費券
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 一田百貨

　　又到半年一度的一田購物優惠日！由25日（下周三）起，一田將會一連14日推出不同激抵優惠，當中包括1折廚具、家電、床品以及美妝產品等等，全線12間一田百貨分店及12個特別展場每日都會有不同優惠，編輯為大家整理好各種精選折扣產品，睇啱記得立即bookmark心水產品，預備狂掃一番！

 

【一田購物優惠日2022｜廚具優惠】廚具18折起！必搶FIKA粉紅廚具！

 

　　先來看看每年最受大家歡迎的廚具優惠！今年多款廚具繼續以震撼價發售，當中MICHELANGELO 32cm防銹鑄鐵中式炒鑊更減至18折，只售$359！而眾多貨品中，最吸睛的一定是原價$4,497減至$1,599的FIKA粉紅鍋具套裝，足足減了近$3000，可說是必搶之選！

 

MICHELANGELO 32cm防銹鑄鐵中式炒鑊 （5月25日限定；每店限售100件）

原價$1,990｜優惠價$359

（分店：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角、將軍澳、葵芳）

Carl Schmidt Sohn 力連木刀座（6件套裝） （5月26日限定；每店限售40套）

原價$1,990｜優惠價$369

（分店：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角、將軍澳、葵芳）

Fissler鍋具套裝（5月28日限定；每店限售30套）

原價$3,060｜優惠價$388

（分店：沙田、大埔、將軍澳、葵芳）

FIKA粉紅鍋具套裝

原價$4,497｜優惠價$1,599

（分店：沙田、荃灣）

吉川廚具套裝

原價$3,078｜優惠價$1,088

（分店：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角）

BRUNO Miffy 多功能電熱鍋

原價$2,290｜優惠價$1,798

（分店：沙田、大埔、荃灣）

 

下頁睇精選家電優惠！

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#Hot Deals #一田 #折扣 #一田購物日 #一田百貨 #優惠 #Shopping #購物 #一田購物優惠日2022 #零食 #食品 #YOHO #apm #YATA #新城市廣場 #東港城 #Moko #著數 #滙豐信用卡 #周末好去處 #信用卡優惠 #Jetso #美妝產品 #產品優惠 #床品 #家電 #Android TV #BRUNO #角落生物 #一田超市 #Sulwhasoo #sony #廚具 #電視 #1折 #Samsung #Dyson #購物情報 #筍貨 #掃貨 #消費券

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk