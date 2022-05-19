一田購物優惠日2022｜下周三開鑼！率先睇一田激抵優惠：廚具18折起、＄618搶40吋電視、超市低至$100四件！邊張信用卡再送優惠券？（附優惠詳情）

又到半年一度的一田購物優惠日！由25日（下周三）起，一田將會一連14日推出不同激抵優惠，當中包括1折廚具、家電、床品以及美妝產品等等，全線12間一田百貨分店及12個特別展場每日都會有不同優惠，編輯為大家整理好各種精選折扣產品，睇啱記得立即bookmark心水產品，預備狂掃一番！

【一田購物優惠日2022｜廚具優惠】廚具18折起！必搶FIKA粉紅廚具！

先來看看每年最受大家歡迎的廚具優惠！今年多款廚具繼續以震撼價發售，當中MICHELANGELO 32cm防銹鑄鐵中式炒鑊更減至18折，只售$359！而眾多貨品中，最吸睛的一定是原價$4,497減至$1,599的FIKA粉紅鍋具套裝，足足減了近$3000，可說是必搶之選！

MICHELANGELO 32cm防銹鑄鐵中式炒鑊 （5月25日限定；每店限售100件）

原價$1,990｜優惠價$359

（分店：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角、將軍澳、葵芳）

Carl Schmidt Sohn 力連木刀座（6件套裝） （5月26日限定；每店限售40套）

原價$1,990｜優惠價$369

（分店：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角、將軍澳、葵芳）

Fissler鍋具套裝（5月28日限定；每店限售30套）

原價$3,060｜優惠價$388

（分店：沙田、大埔、將軍澳、葵芳）

FIKA粉紅鍋具套裝

原價$4,497｜優惠價$1,599

（分店：沙田、荃灣）

吉川廚具套裝

原價$3,078｜優惠價$1,088

（分店：沙田、大埔、荃灣、新蒲崗、屯門、旺角）

BRUNO Miffy 多功能電熱鍋

原價$2,290｜優惠價$1,798

（分店：沙田、大埔、荃灣）

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