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27/05/2022

有無你用緊嗰款？機電署禁售9款儲水式電熱水器、雪櫃！表現與能源效益標籤不符（附完整名單）

#東芝 #儲水式電熱水器 #能源效益標籤 #消委會 #伊瑪牌 #飛雪 #機電署 #制性能源效益標籤計劃 #多美達 #雪櫃慳電貼士 #米諾堡 #朗高 #柏林牌
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　大家購買家電會有甚麼考量？價錢？款式？能源效益？政府目前為了方便市民挑選具能源效益的電器，一直都有實行強制性能源效益標籤計劃，涵蓋八類產品，包括冷氣機、洗衣機、儲水式電熱水器等等。不過，有時能源效益標籤都信不過，事關機電署在進行抽查時發現市面上有9款電器未達相關的能源效益及／或功能特性表現，要禁止在本港供應！想知有無你用緊個款？即往下睇啦！

 

　　機電署按《能源效益（產品標籤）條例》實行強制性能源效益標籤計劃，他們會定時挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，去查核有關產品是否符合向機電署遞交的能源效益及功能特性表現。今次他們就發現有3款儲水式電熱水器及6款雪櫃的表不符條例，9款電器要從表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。

 

即睇涉事品牌及型號︰

 

儲水式電熱水器（型號）

 

1.    柏林牌（NPF-603）

 

柏林牌 NPF-603

（網上圖片）

 

進口商︰恒達熱水系統設計有限公司

聯絡︰2363 2334／sales@berlin1967.com

參考編號︰E200030

 

2.    朗高（DNP-6.5TS）

 

朗高 DNP-6.5TS

（網上圖片）

 

進口商︰朗昇企業香港有限公司

聯絡︰2690 1865／sunrise@sunrisehk.biz

參考編號︰E190158

 

3.    米諾堡（MBPU-35SIS）

 

米諾堡 MBPU-35SIS

（圖片來源︰米諾堡官網）

 

進口商︰宏裕貿易公司

聯絡︰2471 5990／yunglapsang@gmail.com

參考編號︰E190120

 

雪櫃（型號）

 

1.    飛雪（RF521TLPX6）

 

飛雪 RF521TLPX6

（網上圖片）

 

進口商︰嘉榮電器貿易有限公司

聯絡︰2421 1210／info@kelvinelectric.com

參考編號︰U1-R160125

 

2.    飛雪（RF521TRPW6）

 

飛雪  RF521TRPW6

（網上圖片）

 

進口商︰嘉榮電器貿易有限公司

聯絡︰2421 1210／info@kelvinelectric.com

參考編號︰U1-R160126

 

3.    飛雪（RF521TRPX6）

 

飛雪 RF521TRPX6

（網上圖片）

 

進口商︰嘉榮電器貿易有限公司

聯絡︰2421 1210／info@kelvinelectric.com

參考編號︰U1-R160127

 

4.    多美達（DF 1000）

 

多美達 DF 1000

（網上圖片）

 

進口商︰多美達亞洲有限公司

聯絡︰2456 5199／info.ap@dometic.com

參考編號︰U1-R200080

 

5.    伊瑪（IRF-40K）

 

伊瑪牌 IRF-40K

（網上圖片）

 

進口商︰萬利嘉實業有限公司

聯絡︰2422 1244／cs@manyprofit.com

參考編號︰U1-R200132

 

6.    東芝（GR-A25HSZ）

 

東芝GR-A25HSZ

（網上圖片）

 

進口商︰東芝香港有限公司

聯絡︰2635 9233／lcd@toshiba.com.hk

參考編號︰U1-R210011

 

　　機電署指，已通知相關進口商，進口商會於報章刊登通告通知市民有關產品會停止在本港供應。大家有任何查詢可直接與進口商聯絡！

 

下頁睇︰消委會雪櫃慳電貼士

 

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