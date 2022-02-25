最強手機？年度旗艦Samsung Galaxy S22 Ultra登場！高效夜攝 + S Pen操作，效能強勁！

Samsung年度旗艦Galaxy S22系列即將於3月4日在香港發售。整個系列有Galaxy S22 Ultra、Galaxy S22+和Galaxy S22，其中以Galaxy S22 Ultra的規格最強，不論是效能和拍攝都是首屈一指，更首次加入了S Pen的支援，論功能是十分全面。





（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra分别有256GB、512GB和1GB版本，機身支援IP68防水防塵、設有立體聲揚聲器及內置S Pen，設計與過去的Galaxy Note 20 Ultra相若，分別在於鏡頭人佈局和SIM卡插槽改設在機底，256GB和512GB版本設有紅、綠、黑、白機身配色；而1TB版本則只有黑色選擇。





設有屏幕指紋感應功能。（圖片由作者提供）

機背設計與過去的Galaxy Note 20 Ultra相若。（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra的攝影系統由四個主鏡頭和鐳射自動對焦感應器組成。（圖片由作者提供）

機身右側設有音量鍵及電源鍵。（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra的S Pen設計與Galaxy Note 20 Ultra相同。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底。（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra支援雙SIM卡，但不設記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra另一特色是Galaxy S22 Ultra搭載4nm製程的Snapdragon 8 Gen 1處理器，配合內置12GB記憶體之下，安兔兔測試分數有97萬多，是目前效能最強的手機之一。手機內置5,000mAh電池，支援45W有線快充、15W無線充電和無線反向充電功能，也擁有以Corning Gorilla Glass Victus保護的6.8吋edge Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X熒幕，支援120Hz刷新率和最高1,750nits的亮度。





Galaxy S22 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試分數有97萬多，是目前效能最強的手機之一。（圖片由作者提供）

攝影仍然是Galaxy S22 Ultra的主打功能，設有4,000萬像素前置鏡頭，主鏡頭則由1.08億像素標準、1,200萬像素超廣角，另有兩個同是1,000萬像素的三倍光學變焦和十倍光學變焦鏡頭，以及鐳射自動對焦感應器組成，提供最多100倍數碼變焦。除擁有過去的拍攝功能外，是次Galaxy S22 Ultra拍攝的相片能以16bit的RAW格式儲存，更加強了夜景拍攝，採用了超透明玻璃鏡頭，攝錄時不會產生眩光，配合OIS鏡頭能減少58%震動，而人像模式也加入了夜間模式。





Galaxy S22 Ultra熒幕上方設有4,000萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

內置不同的拍攝功能，拍攝相片能以16bit的RAW格式儲存。（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra夜景拍攝的相片依舊有水準。（圖片由作者提供）

Galaxy S22 Ultra是次內置了S Pen，給筆者的感覺就是冠以新型號的Galaxy Note，提供的功能與過去的Galaxy Note相同，拿出S Pen即能啟動不同的應用程式和功能。不過，Samsung是次加強了S Pen的靈人敏度，官方稱延遲度比以往降低70%，同時亦配備AI預測功能以預測繪畫線條及書寫走向。





與Galaxy Note系列一樣，拿出S Pen即能啟動不同的應用程式和功能。（圖片由作者提供）

總結



試用完Galaxy S22 Ultra後，給筆者最大驚喜是手機強勁的效能，比市場上任何有機更強，相片拍攝的畫質一如以住有水準，只是Galaxy S22 Ultra不設記憶卡插槽，筆者建議選擇512GB版本以增加使用彈性。另一方面，即日至3月3日預售期間，訂購Galaxy S22 Ultra將獲贈Galaxy Buds Pro智能降噪耳機、矽膠薄型背蓋、幸運盒指環帶及一系列娛樂體驗等，令機價變相便宜了二千多元。





作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB/512GB/1TB ROM

顯示屏：3,088 x 1,440像素，6.8吋多點觸控Dynamic AMOLED 2X

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/5/8 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 / 5G N1/N5/N41/N78/N79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：4,000萬像素（前置） / 1.08億像素標準 + 1,200萬像素廣角 + 1,000萬像素三倍光學變焦 + 1,000萬像素十倍光學變焦（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：77.9 x 163.3 x 8.9毫米

重量：228克

售價：$9,698 (256GB ) / $10,798 (512GB) / $12,398 (1TB)

查詢：Samsung 3698 4698