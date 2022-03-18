小米年度旗艦12系列出爐！12 Pro超強規格，效能、熒幕質素及攝力首屈一指

小米年度旗艦12系列終於在港推出，帶來了12 Pro、12和12X三款手機，其中12 Pro以$7,299的定價發售，是小米有史以來最貴的手機，換來卻是超強規格，不論效能、熒幕質素或攝力都是首屈一指 。





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12 Pro用上開孔式熒幕，上方設有 3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

手機的6.73吋熒幕支援屏下指紋解鎖。（圖片由作者提供）

12 Pro用上啞光玻璃機背，配合金屬邊框手感一流。（圖片由作者提供）

設有三個主鏡頭，廣角、超廣角及遠攝鏡頭均是5,000萬像素。（圖片由作者提供）

全新設計的12 Pro給筆者有煥然一新的感覺，啞光玻璃機背配合金屬邊框手感一流，兼有黑、藍、紫三色選擇。12 Pro配備以Corning Gorilla Glass Victus保護的6.73吋WQHD+解像度AMOLED熒幕，支援DCI-P3色域、Dolby Vision、HDR10+、120Hz刷新率及480Hz 觸控採樣率等，加上內置Harman Kardon調音四揚聲器，包括兩個高音及兩個低音，以及支援Dolby Atmos，擁有很好的視聽體驗。





機頂設有紅外線埠及揚聲器。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面支援120W快速充電，機底也有另一揚聲器。（圖片由作者提供）

機身右側備有電源鍵及音量鍵。（圖片由作者提供）

12 Pro設有雙SIM卡插槽，惟不支援microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

12 Pro採用最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置12GB記憶體和256GB儲存，在均衡模式之下，安兔兔測試有87萬多分，效能得到保證，手機更備有性能模式進一步提升效能。12 Pro支援120W快速充電，官方稱18分鐘即可充滿4,600mAh電池，另外也支援50W無線充電及10W反向無線充電。

拍攝能力是12 Pro的最大特色，配備廣角、超廣角及遠攝鏡頭均是5,000萬像素，也備有3,200萬像素前置鏡頭，提供了2倍光學及20倍數碼變焦能力。其中廣角鏡頭用上1/1.28" Sony IMX707感光元件，支援光學防震和四和一像素，配合超級夜景模式在黑暗環境下依然能拍攝出質素極高的相片。此外，手機加入了ProFocus對焦功能，攝錄影片時對焦速度更快





12 Pro提供多種拍攝模式選擇。（圖片由作者提供）

搭載Android 12作業系統及MIUI 13。（圖片由作者提供）

12 Pro採用最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器，在均衡模式之下，安兔兔測試有87萬多分。（圖片由作者提供）

即使在光源不足的情況下，啟動超級夜景模式依然能拍攝出質素極高的相片。（圖片由作者提供）

總結

12 Pro以$7,299的定價推出市場絕不便宜，打破了小米向來性價比之說，可是12 Pro用料一流， 並沒有過往將貨就價的情況出現。很可惜，對於其他品牌的旗艦手機，12 Pro最失敗是只內置了256GB儲存空間，而且也沒有microSD記憶卡的支援，限制了使用彈性，尤其是要經常攝錄影片。撇除售價，筆者認為小米若能推出512GB型號，能大大增加12 Pro的吸引力。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.73吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/6/8/19 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42/48 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素115°超廣角 + 5,000萬像素遠攝（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器 / 紅外線埠

電池：內置式4,600mAh

體積：163.6 x 74.6 x 8.16毫米

重量：205克

售價：$7,299

查詢：小米 3077 3620





