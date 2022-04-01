實用型中階手機Samsung Galaxy A53 5G！高攝力、加入有趣模式影相添玩味

事隔一年多，Samsung的A系列再有新手機出現，是次帶來的有Galaxy A53 5G。Galaxy A53 5G給筆者的感覺就是上代Galaxy A52 5G的升級版，繼承了Galaxy A52 5G的所有特色之餘，效能及規格都有所改進。

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Galaxy A53 5G用上Infinity-O FHD+ Super AMOLED全屏幕，設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

提供屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

Galaxy A53 5G採用Galaxy A52 5G相同的設計，外觀上看不到分別。（圖片由作者提供）

Galaxy A53 5G配備四個主鏡頭，分别是標準、超廣角、景深和微距。（圖片由作者提供）

Galaxy A53 5G採用Galaxy A52 5G相同的設計，機身支援IP67防水防塵，外觀上看不到分別。不過Galaxy A53 5G機身並沒有耳機插孔，而SIM卡插槽也放回機底位置，更備有黑、白、藍、蜜桃粉四色選擇。手機沿用6.5吋Infinity—O FHD+ Super AMOLED熒幕，支援屏幕指紋解鎖及120Hz刷新率，有很好的顯示質素，熒幕還以Corning Gorilla Glass 5保護。

Galaxy A53 5G換上Samsung自家的Exynos 1280處理器，內置8GB記憶體和256GB儲存，支援microSD記憶卡，並內置了RAM Plus功能，讓系統有最多額外8GB 虛擬記憶體可用，有助更流暢使用手機。從安兔兔測試的結果顯示，Galaxy A53 5G得分42萬多，代表效能較上代的Galaxy A52 5G高，而電池容量亦提升至5,000mAh電池，兼支援25W快速充電。

機身右側設有音量鍵及電源鍵。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底，支援25W心夬速充電。（圖片由作者提供）

Galaxy A53 5G支援雙卡雙待，其中SIM 2插槽與記憶卡共用。（圖片由作者提供）

Galaxy A53 5G內置RAM Plus功能，讓系統有最多額外8GB 虛擬記憶體可用。（圖片由作者提供）

Galaxy A53 5G的四個主鏡頭組合與Galaxy A52 5G完全相同，分別是6,400萬像素標準、1,200萬像素123°超廣角、500萬像素景深和500萬像素微距，另外也有3,200萬像素自拍鏡頭，支援兩倍光學和10倍數碼變焦。其中標準鏡頭支援光學防震和f/1.8光圈，亦可配合VDIS技術來增加攝錄影片時的穩定性。手機的整體拍攝功能與上代Galaxy A52 5G相若，但就加入了「有趣」模式，令拍攝相片更添玩味。

新加入「有趣」拍攝模式，令拍攝相片更添玩味。（圖片由作提供）

Galaxy A53 5G用上Samsung自家的Exynos 1280處理器，安兔兔測試得分42萬多，效能不俗。（圖片由作者提供）

機主鏡頭拍攝的相片質素依舊有極高水準，畫質細緻。（圖片由作者提供）

除了Galaxy A53 5G，Samsung是次更推出了另一型號Galaxy A33 5G，同樣用上Exynos 1280處理器、內置8GB記憶體、5000mAh電池、支援IP67防水防塵等，只是Galaxy A33 5G內置了128GB儲存空間、6.4 吋infinity—U FHD+ Super AMOLED熒幕，以及鏡頭組合不同。Galaxy A33 5G定價只是$2,998，較Galaxy A53 5G便宜了$1,000。

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總結

筆者試用完Galaxy A53 5G後，感覺是沒花巧走實用路線，主鏡頭拍攝的相片質素依舊有極高水準，整體功能和使用體驗與一眾旗艦手機相同，以$3,998定價發售也是合理。

作業系統：Android 11

處理器：Samsung Exynos 1280 2.4GHz八核

記憶體：8GB RAM／256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,400像素，6.5吋多點觸控Infinity—O Super AMOLED

制式：GSM 850／900／1800／1900／WCDMA Band 1／2／4／5／8／ TDD—LTE Band 34／38／39／40／41／FDD-LTE Band 1／2／3／4／5／7／8／12／17／20／28／5G N1／N5／N41／N78／N79

通訊：802.11 a／b／g／n／ac／Bluetooth 5.1

鏡頭：3,200萬像素（前置）／6,400像素標準 + 1,200萬像素123°超廣角 + 500萬像素景深 + 500萬像素微距

其他：GPS／GLONASS／Beidou／Galileo／QZSS／NFC／屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：159.7 x 74 x 8.1毫米

重量：186克

售價：$3,998

查詢：Samsung 3698 4668