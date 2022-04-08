物有所值？年度旗艦OnePlus 10 Pro出爐：頂級規格 + 哈蘇攝影系統，夜拍一流！

OnePlus年度旗艦10 Pro國際版剛發表， 隨即在香港市場推出。縱使10 Pro以$7,398的定價發售，可是它擁有強勁規格，無論效能、熒幕質素及攝力都有一流水準，筆者覺得仍物有所值。

（圖片由作者提供）

在香港發售的10 Pro只有12GB + 256GB版本及黑色機身，該手機外表和上代的9 Pro相同，分別主要在於鏡頭的擺位，機背以3D納米微晶陶瓷物料製成，配合金屬中框帶來很好的手感。10 Pro備有6.7吋1,440 x 3,216解像度的AMOLED熒幕，提供92.7%的屏佔比，支援120Hz刷新率和LTPO技術，可從1Hz至120Hz之間自動調節，以平衡流暢度和省電之目的。

10 Pro用上AMOLED全屏幕，上方設有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

支援屏幕指紋解鎖功能。（圖片由作者提供）

10 Pro機背以3D納米微晶陶瓷物料製成，配合金屬中框帶來很好的手感。（圖片由作者提供）

機身左側設有音量鍵。（圖片由作者提供）

機身右側除有電源鍵外，亦設有三段靜音按鈕。（圖片由作者提供）

10 Pro採用最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器，除內置12GB記憶體外，系統也內置記憶體拓展功能，最多可額外加入7GB記憶體使用，還內置了HyperBoost引擎來提升遊戲表現。從安兔兔測試的結果顯示，10 Pro獲85萬多分，屬於頂級效能。此外，手機內置了5,000mAh電池，支援80W有線快充、50W無線充電及無線反向充電功能，官方稱有線快充只需32分鐘即能充滿電池。

10 Pro採用最新的Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試獲85萬多分，屬於頂級效能。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設於機底，支援80W有線快速。（圖片由作者提供）

10 Pro支援雙卡雙待，可惜不支microSD記憶卡。（圖片由作者提供）

除內置12GB記憶體外，系統也內置記憶體拓展功能，最多可額外加入7GB記憶體使用。（圖片由作者提供）

OnePlus繼續與Hasselblad合作開發10 Pro的攝影系統，配備三個分別是4,800萬像素廣角、5,000萬像素150°超廣角和800萬像素3.3倍變焦的長焦主鏡頭，以及3,200萬像素前置鏡頭。手機除支援光學防震、HDR影片、12bit RAW及8K攝錄等功能外，亦提供AI拍攝和內置了三款Hasselblad色調風格。為配合超廣角鏡頭使用，10 Pro特別加入了魚眼鏡頭拍攝模式，另外也提供了Hasselblad XPAN菲林相機、65：24相片比例拍攝的XPAN模式等。

OnePlus繼續與Hasselblad合作開發10 Pro的攝影系統，配備三個不同焦距的鏡頭。（圖片由作者提供）

提供多種拍攝模式，當中包括魚眼鏡頭的150°，以及65:24相片比例拍攝的XPAN模式。（圖片由作者提供）

不論是白天或夜晚，10 Pro都得到很好的成像效果。（圖片由作者提供）

總結

$7,398的定價絕不便宜，可是筆者試用完 10 Pro後，卻得到正面的使用體驗，尤其是拍攝相片的質素更值得稱讚，不論是白天或夜晚都得到很好的成像效果，加上不同的Hasselblad拍攝功能大大增加攝影玩味。10 Pro的唯一短處是不支microSD記憶卡，焗限了使用彈性。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：12GB RAM／256GB ROM

顯示屏：1,440 x 3,216像素，6.7吋多點觸控AMOLED

制式：GSM 850／900／1800／1900／WCDMA Band 1／2／4／5／8／19／TDD—LTE Band 38／39／40／41／46／48／FDD—LTE Band 1／2／3／4／5／7／8／12／13／17／18／19／20／25／26／28／30／32／66／71／5G n1／n2／n3／n5／n7／n／8／n20／n25／n28／n30／n38／n41／n48／n66／n71／n77／n78

通訊：802.11 a／b／g／n／ac／ax／Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素（前置）／4,800萬像素廣角 + 5,000萬像素150°超廣角 + 800萬像素3.3倍變焦

其他：GPS／GLONASS／Beidou／Galileo／NFC／屏幕指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：163 x 73.9 x 8.55毫米

重量：200.5克

售價：$7,398

查詢：Qool 3106 3338