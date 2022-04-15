$900有找！Nokia C21 新一代Android Go手機！兩年安全性更新，用得安心！

Nokia的C系列手機一向以低定價見稱，最新一員C21也不例外，$898的定價即可入手。單看數字已知C21是C20的後繼型號，規格上的升級當然少不了，最重要是依然有Nokia提供兩年安全性更新，讓你用得夠「安心」。

（圖片由作者提供）

C21設有500萬像素自拍鏡頭，也設有LED補光燈。（圖片由作者提供）

C21的設計基本上和C20相同，以傳統的智能手機作藍本。（圖片由作者提供）

設有800萬像素自動對焦鏡頭及指紋感應器。（圖片由作者提供）

C21採用可更換電池設計，電池容量為3,000mAh。（圖片由作者提供）

C21的設計基本上和C20相同，以傳統的智能手機作藍本，外觀上的主要分別，是C21的機背加入了指紋感應器。同樣地，C21採用拆除的背蓋，是次備有深藍及銀兩色外殼選擇，打開後可見到支援雙Nano SIM卡及設有獨立的microSD記憶卡插槽。C21的電池依舊採用可換式設計，容量有3,000mAh，官方稱電力足夠一整天使用。





手機支援雙Nano SIM卡及設有獨立的microSD記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

機頂設有3.5毫米耳機插孔。（圖片由作者提供）

採用Micro USB介面，支援標準的5V/1A充電。（圖片由作者提供）

音量鍵和電源鍵設有機方右側。（圖片由作者提供）

C21用上Unisoc SC9863a 1.6GHz八核處理器，內置2GB記憶體及32GB儲存，另外支援最高256GB microSD記憶卡，單看數字已知是入門級規格。安兔兔測試有接近10萬分，效能並不出眾，可是C21搭載的是佔用系統資源較少的Android Go作業系統，日常使用沒因規格影響而變得遲緩。此外，手機擁有6.5吋HD+ IPS 水滴熒幕，更內置FM收音機及支援4G上網。

C21配備800萬像素自動對焦主鏡頭及500萬像素自拍鏡頭，兩個鏡頭均設有LED補光燈。C21拍攝功能與上代的C20相同，提供全景拍攝、縮時攝影及美顏功能等，兼可攝錄全高清解像度影片。正所謂一分錢一分貨，C21拍攝的影像質素沒有驚喜是在預期內。筆者覺得主鏡頭最大作用，就是用來掃描二維碼， 作安心手機都是個好選擇。





C21搭載Android Go作業系統，本身已內置一系列Google應用程式。（圖片由作者提供）

只提供基本的拍攝功能，包括全景拍攝、縮時攝影及美顏功能等。（圖片由作者提供）

安兔兔測試只有接近10萬分，效能並不出眾。（圖片由作者提供）

C21拍攝的影像質素沒有驚喜，不要抱太大期望。（圖片由作者提供）

總結

縱使C21搭載是Android Go作業系統，不過給筆者的使用體驗和傳統的Android作業系統分別不大，一系列的Google應用程式經已內置，還有支援廣東話的Google助理。不過，正所謂一分錢一分貨，C21拍攝的影像質素沒有驚喜是在預期內，筆者覺得C2主鏡頭的最大作用，就是用來掃描二維碼，作安心手機是個好選擇。

作業系統：Android 11（Go版本）

處理器：Unisoc SC9863a 1.6GHz八核

記憶體：2GB RAM / 32GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,600 x 720像素，6.5吋多點觸控IPS

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/5/8 / LTE Band 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41

通訊：802.11 b/g/n / Bluetooth 4.2

鏡頭：500萬像素（前置） / 800萬像素自動對焦（後置）

其他：GPS / FM收音機 / 指紋感應器

電池：可換式3,000mAh

體積：8.8 x 169.9 x 77.9毫米

重量：195克

售價：$898