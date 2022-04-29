Motorola年度旗艦「價細」登場！edge 30 pro 三鏡拍攝，前置鏡頭6千萬像素， 效能強勁

Motorola 年度旗艦 edge 30近日在港發售，擁有強勁效能、三鏡拍攝功能及支援68W快速充電等功能。頂級規格表現，惟定價只是$5,999，相對其他同級旗艦價格上有明顯優勢。

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edge 30 pro是市場上首部配備6,000萬像素前置鏡頭的智能手機。（圖片由作者提供）

手機的雙曲面3D玻璃機背帶來很好的手感。（圖片由作者提供）

edge 30 pro的三個主鏡頭則由廣角、超廣角和景深鏡頭組成。（圖片由作者提供）

機身右側設有整合指紋感應器的電源鍵和音量鍵。（圖片由作者提供）

edge 30 pro沿於上代edge 20 pro的設計，備有白、藍兩色選擇，機背同樣以好手感的雙曲面3D玻璃製造，兼支援IP52級別生活防水。機身則設有整合指紋感應器的電源鍵，更設有兩個立體聲揚聲器及支援Dolby Atmos音效。edge 30 pro的熒幕也是特點之一，配備了6.7吋FHD+解像度OLED熒幕，擁有88.5%屏佔比，更支援HDR10+顯示及最高144Hz刷新率。

機底設有USB Type-C介面，支援68W快速充電。（圖片由作者提供）

edge 30 pro支援雙SIM卡，美中不足是沒有記憶卡的支援。 （圖片由作者提供）

內置多種常用的拍攝模式，包括雙鏡拍攝。（圖片由作者提供）

支援最高144Hz熒幕刷新率顯示，並可按以AI自動調整。（圖片由作者提供）

手機內置視訊通話效果功能，在視訊通話期間可模糊背景、追蹤主體及啟動音訊變焦等。（圖片由作者提供）

edge 30 pro 採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置12GB記憶體和256GB儲存，安兔兔測試得分數超過96萬，屬於頂級的效能，更支援5G及Wi-Fi 6E上網連線。內置4,800mAh電池的edge 30 pro，支援68W TurboPower快速充電，跟機也會附送68W火牛，官方稱15分鐘能充到50%電量，手機亦支援15W無線充電及5W無線電源分享。

edge 30 pro是市場上首部配備6,000萬像素前置鏡頭的智能手機，而三個主鏡頭則由廣角、超廣角和景深鏡頭組成，其中廣角鏡頭支援 OIS 光學防震，不論是前置或後置鏡頭，均支援四合一像素技術來提升感光度。拍攝功能方面，edge 30 pro內置多種拍攝模式，包括雙鏡拍攝，也提供AI拍攝功能，更支援HDR10+及8K影片攝錄。

一如以往，edge 30 pro提供了獨有的手勢操作功能，連接電視啟動不同功能的Ready for及電腦模式等，提供了很好的使用體驗。最特別還是內置的視訊通話效果功能，在視訊通話期間可模糊背景、追蹤主體及啟動音訊變焦等，最重要是支援不同的視像通話應用程式。

edge 30 pro 採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試得分數超過96萬。（圖片由作者提供）

edge 30 pro廣角鏡頭支援OIS防震及四合一像素，夜攝的相片有很好質素。（圖片由作者提供）

總結

筆者試用完edge 30 pro後，有很好的手感，相信是和機身設計有關，加上頂級規格及吸引定價，給筆者有正面評價。唯一的不足，是edge 30 pro欠缺記憶卡的支援，令手機的8K影片攝錄功能變成雞肋，原因是攝錄1分鐘8k影片已經要700MB空間來儲存。

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,800像素，6.7吋多點觸控OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：6,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素114°超廣角 + 200萬像素景深

其他：GPS/Glonass/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,800mAh鋰電池

體積：163.06 x 75.95 x 8.79毫米

重量：196克

售價：$5,999

查詢：csl 2888 2123