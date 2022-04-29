  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
手機情報站
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

29/04/2022

Motorola年度旗艦「價細」登場！edge 30 pro 三鏡拍攝，前置鏡頭6千萬像素， 效能強勁

#數碼潮物 #手機 #motorola #edge 30 #三鏡拍攝 #68W快速充電 #Android 12 #6千萬像素 #AI拍攝功能
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

    手機情報站

    本欄每周更新

　　Motorola 年度旗艦 edge 30近日在港發售，擁有強勁效能、三鏡拍攝功能及支援68W快速充電等功能。頂級規格表現，惟定價只是$5,999，相對其他同級旗艦價格上有明顯優勢。

 

（圖片由作者提供）

edge 30 pro是市場上首部配備6,000萬像素前置鏡頭的智能手機。（圖片由作者提供）

手機的雙曲面3D玻璃機背帶來很好的手感。（圖片由作者提供）

edge 30 pro的三個主鏡頭則由廣角、超廣角和景深鏡頭組成。（圖片由作者提供）

機身右側設有整合指紋感應器的電源鍵和音量鍵。（圖片由作者提供）

 

　　edge 30 pro沿於上代edge 20 pro的設計，備有白、藍兩色選擇，機背同樣以好手感的雙曲面3D玻璃製造，兼支援IP52級別生活防水。機身則設有整合指紋感應器的電源鍵，更設有兩個立體聲揚聲器及支援Dolby Atmos音效。edge 30 pro的熒幕也是特點之一，配備了6.7吋FHD+解像度OLED熒幕，擁有88.5%屏佔比，更支援HDR10+顯示及最高144Hz刷新率。

 

機底設有USB Type-C介面，支援68W快速充電。（圖片由作者提供）

edge 30 pro支援雙SIM卡，美中不足是沒有記憶卡的支援。 （圖片由作者提供）

內置多種常用的拍攝模式，包括雙鏡拍攝。（圖片由作者提供）

支援最高144Hz熒幕刷新率顯示，並可按以AI自動調整。（圖片由作者提供）

手機內置視訊通話效果功能，在視訊通話期間可模糊背景、追蹤主體及啟動音訊變焦等。（圖片由作者提供）

 

　　edge 30 pro 採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置12GB記憶體和256GB儲存，安兔兔測試得分數超過96萬，屬於頂級的效能，更支援5G及Wi-Fi 6E上網連線。內置4,800mAh電池的edge 30 pro，支援68W TurboPower快速充電，跟機也會附送68W火牛，官方稱15分鐘能充到50%電量，手機亦支援15W無線充電及5W無線電源分享。

 

　　edge 30 pro是市場上首部配備6,000萬像素前置鏡頭的智能手機，而三個主鏡頭則由廣角、超廣角和景深鏡頭組成，其中廣角鏡頭支援 OIS 光學防震，不論是前置或後置鏡頭，均支援四合一像素技術來提升感光度。拍攝功能方面，edge 30 pro內置多種拍攝模式，包括雙鏡拍攝，也提供AI拍攝功能，更支援HDR10+及8K影片攝錄。

 

　　一如以往，edge 30 pro提供了獨有的手勢操作功能，連接電視啟動不同功能的Ready for及電腦模式等，提供了很好的使用體驗。最特別還是內置的視訊通話效果功能，在視訊通話期間可模糊背景、追蹤主體及啟動音訊變焦等，最重要是支援不同的視像通話應用程式。

 

edge 30 pro 採用Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試得分數超過96萬。（圖片由作者提供）

edge 30 pro廣角鏡頭支援OIS防震及四合一像素，夜攝的相片有很好質素。（圖片由作者提供）

 

總結

 

　　筆者試用完edge 30 pro後，有很好的手感，相信是和機身設計有關，加上頂級規格及吸引定價，給筆者有正面評價。唯一的不足，是edge 30 pro欠缺記憶卡的支援，令手機的8K影片攝錄功能變成雞肋，原因是攝錄1分鐘8k影片已經要700MB空間來儲存。

 

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3.0GHz八核

記憶體：12GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,800像素，6.7吋多點觸控OLED

制式：GSM 850/900/1800/1900 / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/38/39/40/41/42/43/48/66 / 5G n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：6,000萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 5,000萬像素114°超廣角 + 200萬像素景深

其他：GPS/Glonass/Galileo / NFC / 指紋感應器

電池：內置4,800mAh鋰電池

體積：163.06 x 75.95 x 8.79毫米

重量：196克

售價：$5,999

查詢：csl 2888 2123

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多手機情報站文章

你可能感興趣

#數碼潮物 #手機 #motorola #edge 30 #三鏡拍攝 #68W快速充電 #Android 12 #6千萬像素 #AI拍攝功能

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk