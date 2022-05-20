vivo新旗艦手機X80 Pro登場！效能頂級+攝力高品質！預購送充電器、耳機、機身保養！$9,000值得入手嗎？

vivo新一代旗艦手機X80系列終於在港發售，整個系列分別有X80 Pro和X80兩款，其中X80 Pro有較強的規格，不單採用最新的處理器，也加入了V1+晶片提升影像質素。

（圖片由作者提供）

X80 Pro設計沿於上代的X70 Pro，機身前後均用上3D曲面玻璃，正面是看不出兩者分別，不過X80 Pro的啞黑色玻璃機背及鏡頭佈局用上全新設計，看起來感覺更高貴，最重要是機身還支援IP68防水防塵。X80 Pro備有6.78吋雙曲面3,200 x 1,440解像度E5 AMOLED螢幕，支援120Hz刷新率、300Hz觸控率、DCI-P3廣色域、HDR10+及Display Mate A+認證等，具有極高的顯示質素。





X80 Pro機背及鏡頭佈局用上全新設計，看起來感覺更高貴。（圖片由作者提供）

屏下指紋解鎖用上超聲波3D技術，解鎖速度極快。（圖片由作者提供）

電源鍵及音量鍵均設於機身右側。（圖片由作者提供）

X80 Pro用上Snapdragon 8 Gen 1處理器，內置12GB記憶體和256GB儲存，亦保留了自家的內存融合技術，可將存儲空間變成額外4GB記憶體。在這個規格下，安兔兔測試獲得接近一百萬分數，效能是頂級水平。另一方面，X80 Pro內置4,700mAh電池，支援80W有線快充、50W無線快充和10W無線反充，利用跟機的80W充電器，官方稱11分鐘即能充電50%。







X80 Pro用上Snapdragon 8 Gen 1處理器，安兔兔測試獲得接近一百萬分數，效能是頂級水平。（圖片由作者提供）

USB Type-C介面設在機底，支援80W快速充電。（圖片由作者提供）

機頂設有紅外線埠，可配合內置應用程式當全能遙控器。（圖片由作者提供）

X80 Pro支援雙SIM卡，但沒設有記憶卡插槽。（圖片由作者提供）

vivo繼續與蔡司合作研發影像系統，X80 Pro依舊有四個蔡司主鏡頭及擁有蔡司T*鍍膜認證，是次更用上高透光玻璃鏡片，以及內置有助提升影像質素的V1+晶片。X80 Pro的四個鏡頭分別是5,000萬像素標準（GNV定制兼支援光學防震）、4,800萬像素超廣角、1200萬像素人像微雲台及800萬像素潛望式遠攝，提供5倍光學變焦和60倍數碼變焦拍攝能力。





X80 Pro備有3,200萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）

X80 Pro依舊有四個蔡司主鏡頭及擁有蔡司T*鍍膜認證。（圖片由作者提供）

X80 Pro的整體拍攝功能與上代的X70 Pro相若，包括內置了蔡司自然色彩和AI拍攝功能，亦提供了五款蔡司拍攝風格 選擇。在影片攝錄方面，X80 Pro除提供超級防雲功能外，是次更加入地平線防震功能，攝錄時可利用AI保持地平線水平。此外，手機更新增了蔡司Cinematic風格，讓影片以2.39:1比例攝錄而增加電影感。





X80 Pro的整體拍攝功能與上代的X70 Pro相若，包括內置了蔡司自然色彩和AI拍攝功能。（圖片由作者提供）

新增了蔡司Cinematic風格，讓影片以2.39:1比例攝錄而增加電影感。（圖片由作者提供）

總結

不論相片或影片，X80 Pro擁有高品質攝力是預期之內，反而用上超聲波3D技術的屏下指紋解鎖，解鎖速度令筆者有驚喜。的而且確，X80 Pro的定價並不便宜，可是整體規格與機能卻是首屈一指，尤其是頂級的拍攝體驗，加上在預購期間還附送原廠50W無線充電器、TWS ANC無線耳機及12個月額外機身保養，筆者認以$8,998賣街尚算合理。

X80 Pro擁有高品質攝力是預期之內。（圖片由作者提供）

作業系統：Android 12

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 3GHz八核

記憶體：12GB + 4GB RAM / 256GB ROM

顯示屏：3,200 x 1,440像素，6.78吋多點觸控E5 AMOLED螢幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/2/4/5/8 / FDD-LTE Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 38/39/40/41/42 / 5G N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.2

鏡頭：3,200萬像素 （前置） / 5,000萬像素標準 + 4,800萬像素超廣角 + 1200萬像素人像微雲台 + 800萬像素潛望式遠攝（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置式4,700mAh

體積：164.57 x 75.30 x 9.1毫米

重量：219克

售價：$8,998

查詢：vivo 2301 0999