$4000有找！Sony Xperia 10 IV防水防塵＋高音效技術，媲美旗艦手機！

Sony Xperia 10 IV終於在港發售，該手機主打中階市場，給筆者的感覺是上代Xperia 10 III的進化版。Sony Xperia 10 IV不單保留了上代產品的所有特色，硬件上規格及功能更有所提升，使用體驗媲美另一旗艦手機Xperia 1 IV。

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Xperia 10 IV的機身設計幾乎與上代Xperia 10 III一模一樣，支援IP65 / IP68防水防塵，不過外殼就轉用了很有塑膠質感的物料，是次提供綠、紫、黑、白四色機身選擇。外觀上的唯一不同，是Xperia 10 IV機身沒有了Google助理專用鍵，而整合的指紋感應器的電源鍵則改為黑色，熒幕則換上Gorilla Glass Victus保護。





Xperia 10 IV的機身設計幾乎與上代Xperia 10 III一模一樣。（圖片由作者提供）

Xperia 10 IV設有整合指紋感應器的電源鍵，旁邊還有音量鍵。（圖片由作者提供）

依舊支援側面感應功能，能快速啟動多視窗模式。（圖片由作者提供）

Xperia 10 IV用上Qualcomm Snapdragon 695處理器，內置6GB記憶體和128GB儲存，也支援 microSD記憶卡，從安兔兔測試的結果顯示，Xperia 10 IV只獲得接近39萬多分，效能只屬一般。規格上最大改進，就是Xperia 10 IV的電池容量提升至5,000mAh兼支援USB PD快速充電。





Xperia 10 IV 搭載Qualcomm Snapdragon 695處理器，安兔兔測試分數接近39萬，效能只屬一般。（圖片由作者提供）

機底設有USB Type-C介面，支援USB PD快速充電。（圖片由作者提供）

手機支援雙SIM卡，其中SIM 2插槽與microSD記憶卡共用。（圖片由作者提供）

Xperia 10 IV依然用上6吋21:9顯示比例的FHD+ OLED熒幕，也內置了Sony自家的Triluminous顯示技術和影像優化功能，Sony更稱熒幕亮度比上代Xperia 10 III提升了15%。手機也支援提升音質的DSEE Ultimate音效技術及 LDAC 無線音訊技術，更加入了360 Reality Audio音效支援。

頂機設有標準耳機插孔。（圖片由作者提供）

Xperia 10 IV的三個主鏡頭規格雖然與上代相同，亦即是1,200萬像素標準、800萬像素遠攝和800萬像素120°超廣角，不過是次標準鏡頭加入了光學防震功能，有助提升影像清晰度。手機的拍攝功能也和Xperia 1 III相若，包括提供2倍光學變焦和10倍數碼變焦、AI拍攝、10fps連拍及4K影片攝錄等。





Xperia 10 IV設有800萬像素自拍鏡頭。（圖片由作者提供）





Xperia 10 IV的三個主鏡頭規格雖然與上代相同，不過是次標準鏡頭加入了光學防震功能。（圖片由作者提供）

拍攝功能和上代Xperia 10 III相若。（圖片由作者提供）

雖主鏡頭規格沒有提升，但Xperia 10 IV仍能拍攝到畫質不俗的相片。（圖片由作者提供）

總結

試用完Xperia 10 IV後，筆者感覺就是Xperia 1 IV的平價版，縱使沒有了Photography Pro和Videography Pro拍攝功能，可以其他功能卻和Xperia 1 IV差不多。手機定價$3,799不算便宜，甚至比上代Xperia 10 III推出時的定價高了$300，不過規格上的升級，筆者認為還可接受。

作業系統：Android 11

處理器：Qualcomm Snapdragon 695 2.2GHz八核

記憶體：6GB RAM / 128GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：2,520 x 1,080像素，6吋多點觸控OLED熒幕

制式：GSM 850/900/1800/1900MHz / WCDMA Band 1/4/5/8 / LTE Band 1/3/4/5/7/8/20/28/38/39/40/41 / 5G n1/3/7/8/28/38/41/49/77/78

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1 / LTE / HSPA / 3G / EDGE / GPRS

鏡頭：800萬像素（前置） / 1,200萬像素標準 + 800萬像素遠攝 + 800萬像素120°超廣角（主鏡頭）

其他：GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS / NFC / 指紋感應器

電池：內置5,000mAh鋰電池

體積：153 x 67 x 8.3毫米

重量：161克

售價：$3,799

查詢：Sony 8203 8863