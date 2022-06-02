姜糖召集｜姜濤冧莊代言雪糕月餅！Häagen-Dazs羅浮宮主題月餅＋64折早鳥優惠！今年會推出姜濤月餅禮盒？（附訂購詳情）

姜糖注意！今年中秋，姜濤不但冧莊代言Häagen-Dazs™雪糕月餅，更首度聯乘法國羅浮宮博物館，推出4款以「The Masterpiece of Masterpieces」為主題的雪糕月餅禮盒！禮盒包裝以羅馬神話中的「愛神」丘比特、「智慧女神」雅典娜等為設計靈感來源，極具藝術氣息，連姜濤都大讚：「禮盒設計華麗，喜歡這種藝術風格！」至於月餅口味，今年亦有多款果漾夾心可以揀，包括士多啤梨雪糕配巨峰提子流心、雲呢嗱及芒果雪糕配肉桂蘋果夾心等！總有一款啱你口味！今日起訂購雪糕月餅更享有早鳥優惠！



即睇4款「The Masterpiece of Masterpieces」主題雪糕月餅禮盒有乜特色！

【姜濤代言雪糕月餅】七星◆藝月



禮盒以愛神丘比特的金色翅膀為設計靈感，配合纏繞的線條，展現中秋的濃情甜蜜！月餅口味方面，中間最大的一件為「士多啤梨雪糕配巨峰提子流心」雪糕月餅，另有焦糖脆餅、比利時朱古力、雲呢嗱、芒果、士多啤梨、曲奇雲呢嗱、黑朱古力杏仁7款口味（各一件）！



七星◆藝月

（原價$718／一般客戶預訂價$489／特選客戶預訂價$458）



【姜濤代言雪糕月餅】九星◆賞月



靈感源自古希臘神話中智慧、藝術和工藝的女神雅典娜，禮盒設計精心演繹出雅典娜雕像的細膩長袍，再加上象徵物橄欖枝，非常講究！月餅口味方面，中間最大的一件為「呍呢嗱及芒果雪糕配肉桂蘋果夾心」雪糕月餅，另有藍莓、比利時朱古力、雲呢嗱、芒果、夏威夷果仁、曲奇雲呢嗱、焦糖脆餅、黑朱古力杏仁、士多啤梨9款口味（各一件）！



九星◆賞月

（原價$768／一般客戶預訂價$530／特選客戶預訂價$499）



【姜濤代言雪糕月餅】羅浮◆映月



禮盒以維納斯女神為設計靈感，結合玫瑰、珍珠和藝術曲線，又以粉紅色為主色，感覺更加浪漫！打開一開，更驚喜！一盒8個月餅有8種不同顏色，還做成了雲石紋的效果！月餅口味方面，中間最大的一件為「士多啤梨雪糕配日向夏蜜柑檸檬夾心」雪糕月餅，另有藍莓、比利時朱古力、雲呢嗱、芒果、夏威夷果仁丶曲奇雲呢嗱、焦糖脆餅、黑朱古力杏仁8款口味（各一件）！



羅浮◆映月

（原價$1,168／一般客戶預訂價$809／特選客戶預訂價$778）



【姜濤代言雪糕月餅】殿堂◆瑰月



壓軸介紹「殿堂級」雪糕月餅禮盒！禮盒以金色線條環繞設計，重現勝利女神尼克展翅欲飛、飄逸的氣勢，描繪出勝利女神雕像的輪廓，非常華麗高貴！月餅方面，以脆脆榛子朱古力果仁為外層，包裹不同雙層口味雪糕，配上濃郁拖肥夾心明月，口感層次份外豐富！



中間一件為「夏威夷果仁及黑朱古力杏仁雪糕配伯爵茶拖肥夾心及杏仁、榛子、胡桃朱古力」雪糕月餅，另有焦糖脆餅與咖啡雪糕配榛子朱古力、士多啤梨芝士餅與芒果雪糕配胡桃朱古力、雲呢嗱與抹茶雪糕配腰果朱古力、士多啤梨與藍莓雪糕配杏仁朱古力、曲奇雲呢嗱與夏威夷果仁雪糕配夏威夷果仁朱古力、比利時朱古力與黑朱古力杏仁雪糕配核桃朱古力、黑朱古力杏仁與士多啤梨雪糕配巴西堅果朱古力7款口味（各一件）！



殿堂◆瑰月

（原價$1,568／一般客戶預訂價$1,147／特選客戶預訂價$1,107）



即日起至8月8日於Häagen-Dazs™專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，一般客戶可享低至68折早鳥優惠，特選客戶Häagen-Dazs™ Club金卡、銀卡會員或DBS信用卡持卡人客戶更尊享低至64折尊貴優惠！



另外，凡購買任何雪糕月餅兩盒或以上，每盒均可獲贈「單球雪糕券及雪糕蛋糕$50優惠券」；購買五盒或以上，更可獲贈「Thank You Gift」禮劵一套，每套包括「單球雪糕券」三張、「雙球雪糕買一送一券」一張、「堂食雪糕火鍋$100優惠券」一張、「雪糕蛋糕$80優惠券」一張、「禮劵套裝9折優惠券」一張、及「Häaburger第二件半價優惠券」一張！勁抵！



相信「姜糖」更關注的是，今年Häagen-Dazs™會像去年一樣，推出姜濤特別版月餅禮盒嗎？編者只能答一句：暫時未有任何官方消息！