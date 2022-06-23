消費券轉會｜今日開始新登記、轉會登記！6大平台出招搶客：轉會BoC Pay即賺100元＋3折買iPhone13、半價搶PS 5！Payme推大抽獎送Tesla！八達通派2.5億現金獎賞！（不斷更新）

第二期消費券終於有消息啦！財政司司長陳茂波早前（6月13日）公布第二階段消費券計劃詳情！（詳情可看：消費券2022｜第二期5,000元消費券8月起分階段發放！新移民、來港專才可領半額！有意圖移民無得拎？一文睇晒申請資格及發放日期）雖然第二期消費券5,000元最快8月先有得拎，但6間營辦商為爭取客源已急不及待推出各種優惠，包括儲印花賺優惠、送消費折扣券、大抽獎等！當中最矚目的一定是MIRROR演唱會門票！看來「轉會戰」一觸即發！

即刻網上登記轉會（按此）！留意返！登記期由6月23日開始，至7月23日結束。全港亦設有8個臨時服務中心協助市民登記，登記期內逢星期一至星期六，朝9晚6運作，市民可致電185000預約。

【消費券2022】Payme：4,000萬元獎賞！送Tesla Model 3、電子產品！



PayMe作為其中一個新加入、可領取消費券的支付平台，不但找來MIRROR人氣成員姜濤擔任代言人，夥拍吉祥物PayMeow以舞蹈鼓勵大家「轉」用PayMe，又推出4,000萬元消費券用戶獎賞，包括商戶消費折扣券、Tesla Model 3 電動車和其他熱門電子產品大抽獎！

只要選擇 PayMe 接收消費券，即可獲取25元折扣券一張。折扣券適用於超過35,000間網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL、日本城、元氣壽司及星巴克等！8月更會新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s 及 Jasons ichiba等！

（圖源：HSBC）



【消費券2022】BoC Pay：下載BoC Pay即賺多168元！夥拍多個商戶推出優惠！



Boc Pay是另一個新加入的支付平台！為吸引客戶「轉會」，BoC Pay推出「轉會現金賞」，只要經BoC Pay領取消費券，即可享100元獎賞！即日起至6月30日，成功下載BoC Pay兼首次綁定更可即賺$68迎新獎賞！每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，更可額外獲20元推薦獎賞！



此外，Boc Pay亦與多個商戶合作推出總值超過15,000元優惠，包括：



1. OpenRice：即日起至7月17日前，訂購外賣自取滿$20，即可減$5！



2. 香港蘇寧：即日起至6月30日，用中銀雙幣信用卡綁定BoC Pay付款專享高達$800現金回贈——單一消費淨額滿$2,000 - $3,999，享$100現金回贈／滿$4,000 - $5,999，享$200現金回贈／滿$6,000 - $7,999，享$300現金回贈／滿$8,000或以上，享$400現金回贈；同時指定產品享低至46折！



3. SOGO崇光百貨：即日起至7月3日，逢星期五、六、日、公眾假期及崇光感謝祭，用中銀銀聯雙幣信用卡綁定BoC Pay付款並累積簽賬滿$5,000 ，可享高達3%現金回贈！



4. choiFung彩豐：即日起至2023年3月31日，使用優惠券單一消費滿$300即減$30！

5. 麥當勞：消費滿35元即減10元！

6. 美心西餅：消費滿20元減5元／滿60元減15元／滿200元減60元

7. 東海堂：消費滿30元減5元／滿200元減80元

8. 星巴克：消費滿75元減12元

9. 屈臣氏：消費滿300元減30元／滿550元減60元

10. 誠品：消費滿500元即減40元

值得留意的是BoC Pay和友和YOHO合作推出的「勁賞．友得搶」優惠，只要成功以BoC Pay領取消費券，可於8月8日晚上9時進入友和YOHO網上商店，以3折優惠價（1,999元）搶購限量100部iPhone 13，或半價（1,999元）搶購限量20部Sony PlayStation 5，也可以999元（37折）搶購限量20部Nintendo Switch 遊戲主機！為增加搶購機會，BoC Pay用戶更可提早約15分鐘，即8月8日晚上約8時45分進入友和YOHO手機版網上商店，若網站人數過多，系統將啟動排隊功能讓BoC Pay消費券客戶輪流進入網店搶購電子產品！此外，由7月1日起，BoC Pay客戶於友和YOHO網上商店消費滿1,500元，即可享100 元立減優惠！



更多優惠詳情（按此）

（截圖自BOCHK網頁）



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