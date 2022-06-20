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20/06/2022

睇戲著數｜嘉禾院線10間戲院星期一票價激減！戲飛最平$30！IMAX都有平？$1網上入會享全年購票優惠

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　　召喚一眾戲迷！為慶祝嘉禾院線旗下嘉禾MegaBox開業一周年，嘉禾院線旗下10間戲院將於今日起調整星期一票價，最平戲飛低至$30！即睇以下詳情，mark實時間去睇戲，踢走Blue Monday啦！

 

 


（圖片來源：嘉禾院線）


票價$30起！IMAX票價低至$80！


　　由即日起，嘉禾院線旗下10間戲院（包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾大埔、嘉禾粉嶺、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、the sky （奧海城）、StagE （屯門市廣場）將調整全新星期一票價，逢星期一下午1時前2D場次成人、學生、小童票價只需$30；而下午1時或之後2D場次戲票亦只售HK$40，分分鐘平過一份午餐！


　　除了普通2D電影，星期一IMAX場次票價亦調整至$80，而嘉禾Megabox以及the sky的Vivo尊尚影院票價則調整至$90和$100，好吸引！


同場加推：$1網上入會


　　除此之外，嘉禾院線更加碼推出$1網上入會及續會優惠！凡透過嘉禾院線網頁或手機應用程式登記成為GH Moviegoer會員或有效現有會員續會，只需$1即可入會（原價$50），會員可享全年正價戲票9折優惠、積分獎賞、小食部消費折扣及生日月份獎賞等，超抵！

 

詳情／查詢：嘉禾院線


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