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24/06/2022

主題樂園優惠 | 海洋公園、迪士尼都推買一送一！海洋公園睇指定生日月份！仲推Staycation套票？迪士尼門票點買法、邊張信用卡預訂最筍？（附優惠詳情）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　踏入7至8月暑假，大家有沒有計劃過去哪裏暢玩呢？既然今年暑假未有得如常去旅行，不如就去本地主題樂園大玩特玩！編者收到風，海洋公園和迪士尼門票都有優惠活動，好像是買一送一、Staycation套票等等！提提大家，優惠只是限時供應，有興趣的就要mark實時間啦！

 

海洋公園優惠

 

（圖片由海洋公園提供）

 

　　為慶祝香港特別行政區成立25周年，海洋公園在7月推出新一輪優惠，包括買一送一、酒店Staycation套票，大家可以趁盛夏入園暢玩！即睇各優惠詳情︰

 

優惠一︰指定年月出生享買一送一

 

　　今年7月年滿25歲的朋友有著數！海洋公園特地為1997年7月出生的市民送上門票買一送一優惠，即是$360就可以入手2張海洋公園門票，仲送一張$30購物電子現金券；水上樂園則可以$560買2張飛！

 

發售日期︰即日至7月31日

有效期︰7月1日至8月31日

 

優惠二︰推酒店Staycation 套票

 

　　海洋公園今個7至8月跟本地酒店合作推出Staycation套票！根據網站顯示，目前有香港JW萬豪酒店和港青酒店選擇！JW萬豪酒店的套票包入住豪華客房、海洋公園門票（2張成人、1張小童；2張成人）、自助早餐、3張或2張$30購物電子現金券，啱哂一家大小去玩！至於港青酒店的套票內容大致一樣，提供標準客房、海洋公園門票（2張成人、1張小童；2張成人）和自助早餐。詳情可以到海洋公園網站查閱。

 

下頁睇迪士尼優惠

 

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