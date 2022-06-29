  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部保哥快趣煮
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

29/06/2022

會德豐Club Wheelock 10周年抽獎送逾$10萬獎品！贏Samsung 8K智能電視、Dyson風筒、美利酒店Staycation！（附登記會員／抽獎網址）

#Samsung8K智能電視 #美利酒店 #Staycation #抽獎 #會德豐 #Uber乘車禮券 #Jetso #Club Wheelock #Dyson #海港城禮品卡 #10周年壓軸大抽獎 #Samsung Galaxy Tab S8
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　又有抽獎啦！會德豐Club Wheelock推出「10周年壓軸大抽獎」，為會員送出超過10萬元的獎品，包括有Samsung電視、Dyson產品、Staycation套票等等。還未是Club Wheelock的會員？不用擔心，年滿18就可以登記做會員參加抽獎！即睇詳情啦！

 

（圖片由會德豐提供）

 

　　為了慶祝10周年和回饋會員的支持，會德豐Club Wheelock推出大抽獎，獎品總值超過$10萬元！終極大獎是Samsung QN700B 55吋8K 智能電視；2獎和3獎則分別是Samsung Galaxy Tab S8 Ultra WiFi（256GB）平板電腦（共2份）與 Dyson HD08 Supersonic™ 風筒 256GB（共3份）；而4獎是香港美利酒店（The Murray）Superior客房住宿套票（共4份）！其餘的獎品一樣好吸引，好像是海港城禮品卡、Uber乘車禮券等等。

 

（活動網站截圖）

 

　　參加方法好簡單！大家可以到活動網站填寫個人資料成為Club Wheelock會員，只要年滿18歲和持有香港身份證就可！成為會員後，就可以再到活動網站登記參加抽獎，截止日期為9月尾！

 

會德豐Club Wheelock「10周年壓軸大抽獎」

 

登記會員及抽獎︰https://www.clubwheelock.com/luckydraw

報名日期︰即日至9月15日（23：59）

抽獎日期︰9月22日

結果公布日期︰9月30日

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#Samsung8K智能電視 #美利酒店 #Staycation #抽獎 #會德豐 #Uber乘車禮券 #Jetso #Club Wheelock #Dyson #海港城禮品卡 #10周年壓軸大抽獎 #Samsung Galaxy Tab S8

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk