旅發局「夏日賞賞你」下周搶！20萬份獎賞低至25折！牛角放題25折／迪士尼減$250／米芝蓮、名牌老店都有優惠，食買玩齊晒！（附優惠名單及登記教學）

旅發局又有優惠送畀大家啦！繼賞大家食、住、遊之後，旅發局推出「夏日賞賞你」慶祝香港特別行政區成立 25 周年，集合全城約 20 萬份涵蓋餐飲、主題樂園等限量獎賞！點樣先享用到啲著數？即往下睇活動詳情啦！

20萬份「夏日賞賞你」的限量獎賞低至25折，而且款式多多，由香港品牌、地道美食、健康休閒、時裝美容到環球美饌都有齊！睇睇限量優惠名單先，有7折入手海洋公園門票、迪士尼$250優惠、約半價享用名牌老店蛇王芬4 人套餐、米芝蓮國金軒餐飲優惠、25折食牛角和牛放題／燒肉海鮮套餐等等，好吸引！

（活動網站截圖）

「夏日賞賞你」的精彩優惠將會分4日派發，逢星期四（7月14日、28日、8月11日、25日）中午12時在網上平台推出，大家只要到網站成功登記帳戶即可領取獎賞！提提大家，於整個活動期間，每個帳戶的錢包同一時間只可儲存最多 3 份限量獎賞。若想領取更多限量獎賞，就須先兌換已儲存的限量獎賞，每兌換一份，就可以騰出錢包位置再取一份。換言之，獎賞用得愈快，著數或許愈多，獎賞領取日起計 30 日內要使用啦！

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