  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
我家私房菜Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

02/08/2022

周末好去處！昂坪360官網推4大至抵優惠：票價低至$30！買滿$360即減$60，盡情食買玩

#Hot Deals #Jetso #東涌 #HK Natural Surf #纜車 #長者 #周末好去處 #大嶼山 #優惠 #滑浪 #露營 #昂坪360 #著數 #樂悠咭 #昂坪 #週末好去處 #My Seaside Park #大澳 #離島 #長沙
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu

　　夏天就是要出去玩！除了上山下海、Staycation、逛商場shopping等，不少人都會選擇假日來個大嶼山之旅，一次過體驗食、買、玩！近日昂坪360官網就推出最新優惠，當中纜車來回票價只需$98，長者票價更低至$30！即睇以下詳情！

 

（圖片來源：昂坪360／Facebook）

 

【昂坪360優惠】1. $98優惠票價！

 

　　由即日起至8月21日期間，昂坪360推出優惠價門票！門票由原價$235（成人）和$110（3至11歲小童）減至大小同價$98，唔使$100就可以買到來回標準纜車門票！

 

纜車門票優惠

 

成人：$98（原價$235）

小童（3至11歲）：$98（原價$110）

銷售日期：即日起至8月21日

使用日期：即日起至9月18日

詳情：按此

 

【昂坪360優惠】2. $60加購「嶼」樂無窮優惠包！

 

　　現凡購買任何纜車門票，即可以$60加購「嶼」樂無窮優惠包！優惠包內含：

 

1.    纜車探知館入場票

2.    大嶼山巴士一日車票（無限次往返昂坪，東涌，長沙等路線）

3.    $10大澳及昂坪市集現金券（適用於昂坪市集及大澳漁村指定商舖）

4.    長沙My Seaside Park露營體驗 或 HK Natural Surf「滑浪班課程」$50現金券1張

 

銷售日期：即日起至8月21日

使用日期：即日起至9月18日

詳情：按此

 

【昂坪360優惠】3. 購買指定優惠滿$360即減$60！

 

　　同場加映「嶼」樂無窮3重賞！現凡購買以上優惠（1）或優惠（2）之產品滿$360，即可減$60，好吸引！

 

詳情：按此

 

【昂坪360優惠】4. 樂悠咭及長者$30來回纜車門票！

 

　　除了以上3大優惠，由即日起8月31日，持有效樂悠咭或65歲或以上之長者可以優惠價$30預訂標準車廂來回纜車門票1張，啱晒一家大細weekend去玩！

 

銷售日期：即日起至8月31日

使用日期：即日起至8月31日

詳情：按此

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#Hot Deals #Jetso #東涌 #HK Natural Surf #纜車 #長者 #周末好去處 #大嶼山 #優惠 #滑浪 #露營 #昂坪360 #著數 #樂悠咭 #昂坪 #週末好去處 #My Seaside Park #大澳 #離島 #長沙

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk