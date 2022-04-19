19/04/2022
【得獎名單】【etnet Bonus賞你】沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」
【etnet Bonus賞你】沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」
本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！
現公布得獎名單 ：
Anna Szeto
Bill Hon
CHAN CHUN KIT
Chan ho yee
Chan Hoi Ying
Chan Ka Viola
Chan Lok Yee
Chau Shuk Wa
Cheng Cecilia
Cheng Sau Chun
Cheung Hei Man
Choi Cheuk Yu
CHOW Wai Hung Kelvin
Christine Ti
chu Wing hong eddie
Chung Kit Wai
Ho pui sze
Hung Wai Man
IP CHUNG KAI
IP PIK HAN
Ip Sin Lui
Kok Sau Ching
Kwan Wai Lei
Kwok Wai Hung
Lam Tsz Chung
Lau Pui Ying
law hiu ming
Lee Po chui
Leung Suk Yee
Ling Shuk Ying
Lui Pui Yam
mak shuk ling
NG CHAU PING
Ng Ho Fun
ng man yee
Ng Miu Ching
Ng Tan Crystal
Ng Wing Hong
Poon Nga Yan
sin ming chu
Sin Pui Ching
TSAI KA MEI
tse lai wa
wong choi lin
Wong Kai Ming
WONG KAM LUNG
Wong kit mei
wong man kwong
Wong Man Wai Jacky
WONG SAU KIT
WONG WING SUM
WONG YIN MUI
WONG YUEN MING
Wu Yee Ka Janet
YAN YUN FONG
YEUNG NGA MAN
Yip Chun Fai
YU IEK HOU
Cheng Hoi Yan
Chan Tsz Ching
Yau Ka Yee
Lee Man Sing
Leung Chun Yin
Lau Ying Ting
Tang Ching Man
Wong Ka Ho
Cheung Kun Kin
Kwok Oi Ying
Chan Ka Man
Chiu Ka Long
Chow Yan Ting
Tsang Yuk Yin
Yuen Wai Ching
Chan Wing Ka
Ng Wing Tai
Lee In Yan
Yueng Chi Yee
Chow Kam Lun
Tse Nok Him
Hung Ka Yi
備註:
- 每位得獎者可獲得「和風祈願開運口罩套」乙份。
- 獎品將以本地平郵寄出
活動條款及細則:
1. 活動將於2022年2月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」（名額80個），經濟通將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。
5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。
6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
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