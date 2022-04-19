【得獎名單】【etnet Bonus賞你】沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」

【etnet Bonus賞你】沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

現公布得獎名單 ：

Anna Szeto

Bill Hon

CHAN CHUN KIT

Chan ho yee

Chan Hoi Ying

Chan Ka Viola

Chan Lok Yee

Chau Shuk Wa

Cheng Cecilia

Cheng Sau Chun

Cheung Hei Man

Choi Cheuk Yu

CHOW Wai Hung Kelvin

Christine Ti

chu Wing hong eddie

Chung Kit Wai

Ho pui sze

Hung Wai Man

IP CHUNG KAI

IP PIK HAN

Ip Sin Lui

Kok Sau Ching

Kwan Wai Lei

Kwok Wai Hung

Lam Tsz Chung

Lau Pui Ying

law hiu ming

Lee Po chui

Leung Suk Yee

Ling Shuk Ying

Lui Pui Yam

mak shuk ling

NG CHAU PING

Ng Ho Fun

ng man yee

Ng Miu Ching

Ng Tan Crystal

Ng Wing Hong

Poon Nga Yan

sin ming chu

Sin Pui Ching

TSAI KA MEI

tse lai wa

wong choi lin

Wong Kai Ming

WONG KAM LUNG

Wong kit mei

wong man kwong

Wong Man Wai Jacky

WONG SAU KIT

WONG WING SUM

WONG YIN MUI

WONG YUEN MING

Wu Yee Ka Janet

YAN YUN FONG

YEUNG NGA MAN

Yip Chun Fai

YU IEK HOU

Cheng Hoi Yan

Chan Tsz Ching

Yau Ka Yee

Lee Man Sing

Leung Chun Yin

Lau Ying Ting

Tang Ching Man

Wong Ka Ho

Cheung Kun Kin

Kwok Oi Ying

Chan Ka Man

Chiu Ka Long

Chow Yan Ting

Tsang Yuk Yin

Yuen Wai Ching

Chan Wing Ka

Ng Wing Tai

Lee In Yan

Yueng Chi Yee

Chow Kam Lun

Tse Nok Him

Hung Ka Yi

備註:

- 每位得獎者可獲得「和風祈願開運口罩套」乙份。

- 獎品將以本地平郵寄出

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年2月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為沙田中心 ‧ 沙田廣場及屯門時代廣場「和風祈願開運口罩套」（名額80個），經濟通將根據答案選出得獎者，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。