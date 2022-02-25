《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是





【特備節目預告】

最近俄烏戰爭爆發，觸發環球股市震盪，所以投資都不宜太進取，守住個本最重要！ 想穩穩陣陣，當然首選買高息股！etnet請嚟多位財經界名嘴，由下星期開始推出特備節目高息GoGoGo之《名嘴發財高息股》，同大家分享佢哋心水推介嘅高息股！





【有獎競猜遊戲】

係咪好錫你哋呢？ 未算！而家仲有遊戲同大家玩呀，估中邊隻高息股係最多名嘴推介，仲可以贏走發財好市大利是（內含$50超市現金券），名額有限，先到先得，送完即止！



立即去 etnet.com.hk Facebook 、 etnet YouTube Channel 或 etnet.com.hk Instagram 帖文 留言參加遊戲！



獎品：發財好市大利是（內含$50超市現金券），名額10個，先到先得，送完即止！



截止日期：2022年3月1日晚上11時59分







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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年2月25日至3月1日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加活動，獎品為$50超市現金券（名額10個，先到先得），etnet將於3個平台(etnet.com.hk Facebook、etnet Instagram 以及 etnet YouTube Channel) 根據答案及回答時間選出得獎者，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk