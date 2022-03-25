【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券





etnet非財經類頻道，包括「生活」、「DIVA Channel」及「健康好人生」自推出以來深受讀者喜愛，讀者每日可透過etnet.com.hk網站及etnet財經．生活App閱覽精彩文章內容。今年，我們更推出了嶄新的「etnet TV」，多元化財經及生活節目，如兩大皇牌財經直播節目、投資必學系列、消閒娛樂、藝術投資節目等等，每日源源奉上。



今年etnet特別舉辦【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目，讓讀者一人一票投選喜愛的非財經類頻道專欄和TV節目。同時，參加《寫意見 贏獎賞》，寫下對所選專欄或TV節目的意見或鼓勵說話，更有機會贏取豐富獎品。



全民一人一票票選：



1. 「最受歡迎生活專欄」

2. 「最受歡迎DIVA專欄」

3. 「最受歡迎健康好人生專欄」

4. 「專欄新力軍獎」

5. 「最受歡迎TV節目」



獎品:

頭獎 (1名) : Dyson Purifier Cool™ (價值HK$4,480)

二獎 (1名): Apple Watch SE (價值HK$2,199)

三獎 (1名): YATA一田購物禮券 (價值HK$1,000)

安慰獎 (100名): etnet精美筆記本



活動日期:

2022年3月28日至4月29日



截止投票日期:

2022年4月29日（截至晚上11:59）



結果公布日期:

2022年5月16日