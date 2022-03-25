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再厲害的醫術，也救不了想自殺的人 | 經濟株連當武器 美國霸權顯衰敗2022-03-25
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28/03/2022

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

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【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券



etnet非財經類頻道，包括「生活」、「DIVA Channel」及「健康好人生」自推出以來深受讀者喜愛，讀者每日可透過etnet.com.hk網站及etnet財經．生活App閱覽精彩文章內容。今年，我們更推出了嶄新的「etnet TV」，多元化財經及生活節目，如兩大皇牌財經直播節目、投資必學系列、消閒娛樂、藝術投資節目等等，每日源源奉上。

今年etnet特別舉辦【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目，讓讀者一人一票投選喜愛的非財經類頻道專欄和TV節目。同時，參加《寫意見 贏獎賞》，寫下對所選專欄或TV節目的意見或鼓勵說話，更有機會贏取豐富獎品。

 


全民一人一票票選：

1.    「最受歡迎生活專欄」
2.    「最受歡迎DIVA專欄」
3.    「最受歡迎健康好人生專欄」
4.    「專欄新力軍獎」
5.    「最受歡迎TV節目」

獎品:
頭獎 (1名) :     Dyson Purifier Cool™ (價值HK$4,480)
二獎 (1名):    Apple Watch SE (價值HK$2,199)
三獎 (1名):    YATA一田購物禮券 (價值HK$1,000)
安慰獎 (100名):  etnet精美筆記本

活動日期:
2022年3月28日至4月29日

截止投票日期:
2022年4月29日（截至晚上11:59）

結果公布日期:
2022年5月16日

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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