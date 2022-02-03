每80個就有1位媽媽宮外孕！懷孕時出現肩膀痛？或是內出血徵狀！

一位媽媽分享自己的心碎故事，她希望這個宮外孕經歷，可以及早提醒其他媽媽注意徵狀。

2015年12月，34歲的 Kerri Stedman 發現懷孕只有幾個星期，就出現了宮外孕的情況。

在這段影片中，她解釋自己如何忽視了徵狀，出現了子宮破裂及內出血。她暈倒在醫院洗手間，馬上要進行手術。

Kerri 說，她的情況 「差不多要死亡」，形容這開始了 「最黑暗的日子」。

Kerri 希望這次事件，可以讓更多人了解宮外孕，每80名女性就有一人有這個問題。

「沒有人告訴你，如果你有肩膀痛，這是一個內出血的徵狀，要馬上到醫院去。」

2015年11月，Kerri 接受膽囊治療，當時發現懷孕了。她和丈夫已育有兩名女兒。

12月9日，她開始出現出血情況。「有這兩名孩子前，我曾經出現過流產，所以我以為這次是一樣吧。因為過兩天要進行定期檢查，所以當時就沒有馬上到醫院。」

「我有致電詢問醫護，他們請我去檢查，但我拒絕了。」

「我有抽筋和出血的情況，但我認為不至於要馬上到醫院吧。」

Kerri 還有肩膀痛，但她補充：「我應該跟醫護說的—但我不知道肩膀痛是宮外孕的一個徵狀。」

兩天後的定期檢查，醫生說嬰兒在子宮的邊緣—大部份的宮外孕都在輸卵管。

「我不太了解嚴重性，醫護在說微創手術，看看情況。我還叫丈夫回家，因為他要接送其中一名孩子。」

「然後，我注意到護士們趕緊準備，驗血報告指懷孕不成，要馬上動手術。」

一切要到手術後，Kerri 被送到病房，才慢慢組織好事情。「最初兩天，我都沒有什麼感覺的。感激醫護人員，他們很好。」

「當你在醫院中，承受著痛楚，你希望為了孩子要儘快復原，但當你身體復原後，就開始感到悲傷。」

去年春天，Kerri 再一次懷孕了，是個「充滿壓力的過程」，直到女兒 Lucy 四個月前出生，才鬆一口氣。

她說，她永不會忘記這個悲劇，不過藉著告知其他媽媽這個潛在風險，Kerri 說她相信 「孩子的生命會變得有意義」。

這位媽媽將會在一年間步行1,000公里，為 Ectopic Pregnancy Trust 籌款。她說，這個組織幫助我明白，自己並非孤單一人。

Source: Mum shares heartbreaking experience of ectopic pregnancy in desperate warning to other mothers