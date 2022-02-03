  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
親子語
健康大晒健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

03/02/2022

每80個就有1位媽媽宮外孕！懷孕時出現肩膀痛？或是內出血徵狀！

#生育 #宮外孕徵狀 #內出血 #媽媽 #懷孕 #宮外孕 #肩膀痛
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　一位媽媽分享自己的心碎故事，她希望這個宮外孕經歷，可以及早提醒其他媽媽注意徵狀。

 

　　2015年12月，34歲的 Kerri Stedman 發現懷孕只有幾個星期，就出現了宮外孕的情況。

 

　　在這段影片中，她解釋自己如何忽視了徵狀，出現了子宮破裂及內出血。她暈倒在醫院洗手間，馬上要進行手術。

 

　　Kerri 說，她的情況 「差不多要死亡」，形容這開始了 「最黑暗的日子」。

 

　　Kerri 希望這次事件，可以讓更多人了解宮外孕，每80名女性就有一人有這個問題。

 

　　「沒有人告訴你，如果你有肩膀痛，這是一個內出血的徵狀，要馬上到醫院去。」

 

 

　　2015年11月，Kerri 接受膽囊治療，當時發現懷孕了。她和丈夫已育有兩名女兒。

 

　　12月9日，她開始出現出血情況。「有這兩名孩子前，我曾經出現過流產，所以我以為這次是一樣吧。因為過兩天要進行定期檢查，所以當時就沒有馬上到醫院。」

 

　　「我有致電詢問醫護，他們請我去檢查，但我拒絕了。」

 

　　「我有抽筋和出血的情況，但我認為不至於要馬上到醫院吧。」

 

　　Kerri 還有肩膀痛，但她補充：「我應該跟醫護說的—但我不知道肩膀痛是宮外孕的一個徵狀。」

 

　　兩天後的定期檢查，醫生說嬰兒在子宮的邊緣—大部份的宮外孕都在輸卵管。

 

 

　　「我不太了解嚴重性，醫護在說微創手術，看看情況。我還叫丈夫回家，因為他要接送其中一名孩子。」

 

　　「然後，我注意到護士們趕緊準備，驗血報告指懷孕不成，要馬上動手術。」

 

　　一切要到手術後，Kerri 被送到病房，才慢慢組織好事情。「最初兩天，我都沒有什麼感覺的。感激醫護人員，他們很好。」

 

　　「當你在醫院中，承受著痛楚，你希望為了孩子要儘快復原，但當你身體復原後，就開始感到悲傷。」

 

　　去年春天，Kerri 再一次懷孕了，是個「充滿壓力的過程」，直到女兒 Lucy 四個月前出生，才鬆一口氣。

 

　　她說，她永不會忘記這個悲劇，不過藉著告知其他媽媽這個潛在風險，Kerri 說她相信 「孩子的生命會變得有意義」。

 

　　這位媽媽將會在一年間步行1,000公里，為 Ectopic Pregnancy Trust 籌款。她說，這個組織幫助我明白，自己並非孤單一人。

 

Source: Mum shares heartbreaking experience of ectopic pregnancy in desperate warning to other mothers

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多親子語文章

你可能感興趣

#生育 #宮外孕徵狀 #內出血 #媽媽 #懷孕 #宮外孕 #肩膀痛

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk