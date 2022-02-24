餵母乳是與生俱來？要學習的！哺乳媽媽分享慘痛經歷︰患乳腺炎、膿血症！

大家都有一個假設：餵哺母乳是世上其中一件自然不過的事，一切都會來得容易。

而現實是，不少新任媽媽的經驗都不一樣，有些甚至是創傷性的。

媽媽博客 MamaClog 就分享了一張照片，告訴大家餵哺母乳可以有多痛苦，引來不少共鳴。

這張照片和平時她分享的都大相逕庭，過往的帖文都比較開心和輕鬆。

照片中，這位媽媽坐在醫院病床上，手背上插著喉管，左邊乳房紅腫起來。

「剛餵哺母乳一年了，我覺得應該分享一下自己的故事。」

「過了五天，我的母乳才來，我從不知道要這麼久的，甚至不知道母乳來了的意思。(沒有人教過我。)」

「病房中，我是唯一哺乳的媽媽。一位媽媽嘗試過，但12小時後，就改用奶粉，因為她沒有奶水。(也沒有人教過她。)」

「其他孩子都吃飽肚子，而我的兒子又叫又哭，整晚啜著我的乳房。（甚麼是 cluster feeding？沒有人跟我說。）」

回家後，事情轉壞了。

乳頭 「都破了」，對每次哺乳都感到恐懼，但仍然堅持下去。孩子怎樣啜才是好的，也沒有人告訴過她。

她出現了乳腺管閉塞及腫脹，然後是乳腺炎。

半夜餵哺時感到不適，要馬上到醫院去。情況嚴重起來，她有嘔吐和發高燒，出現膿血症。

「我要給注射嗎啡及最強力的抗生素，兩天都不能見孩子，令我心也碎了。」

這位媽媽要說的是一個殘酷的真相：對於餵哺母乳，媽媽都沒有怎麼認識過。

「女性生產時，都不會獨個兒；但餵哺母乳，卻要一個人，沒有什麼分享經驗。這就是為什麼不少人還沒有開始餵哺，就放棄了。」

「餵哺母乳是困難的事，需要受教導的，要學習的，就如步行、說話和讀寫一這可能是自然的事，不過並非一定是與生俱來的。」

Source: Mum's agonising breastfeeding experience proves how little new parents are taught about it



