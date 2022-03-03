03/03/2022
懷孕有最佳時間？專家︰5月受孕早產機會高10%！7、8月受孕的孩子又點？
選擇何時懷孕，往往是一件你完全不能控制的事情。不過，不少夫婦仍想嘗試，希望孩子可以在某段時間出生。
例如，有人會想孩子的出生，配合到入學時間，而這可以影響甚大—特別是孩子新入學時。
又有人會考慮到，在炎熱的夏天要腹大便便，並不好受。
要何時受孕，並非你所能控制的，但受孕的月份原來對胎兒都有影響的—真的有一個所謂懷孕的 「最佳」 時間。
專家就說，5月受孕的嬰兒，早產出生的機會會高10%，這個發現可能和嬰兒足月有關，1月及2月正屬流感季節。
而7月及8月之間受孕的孩子，一般身型比較大，較平均會重8至9克。有說，夏天受孕的媽媽，可能會吃多一點。
研究分析了647,050組的兄弟姊妹，人數是一百四十萬名兒童。
專家會直接比較孩子和他們的兄弟姊妹，因為教育上和經濟上等因素，都屬一致的。
Source: The best and worst months to get pregnant according to fertility experts
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