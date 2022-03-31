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31/03/2022

自製母乳雪條助BB降溫？專家︰或損嘴唇舌頭、急性灼傷！

#媽媽 #天氣熱 #降溫 #母乳雪條 #夏天 #急性灼傷 #育兒
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　　當氣溫上升，父母都會關心嬰兒和幼兒的體溫和舒適度，會不會太熱，擔心孩子會中暑。

 

　　嬰兒和兒童都很容易受天氣炎熱所影響，所以要確保他們不會受熱，是重要事。

 

　　而不少媽媽在為孩子想辦法時，都充滿著創意。

 

　　最近，她們想到令嬰兒降溫的方法是：母乳棒棒雪條。

 

　　這叫做 「mumsicles」。原本棒棒是在嬰兒出牙時，帶點幫助和舒緩。不過在炎熱天氣下，這東西就變得大派用場了。

 

 

　　媽媽 Katie 就介紹一下，女兒有多愛這個母乳棒棒雪條。

 

　　「Amelie 真的很喜歡母乳棒棒雪條，不過她一般都會吃得滿身都是的，所以我們只讓她在天氣熱時，到戶外吃。」

 

　　「棒棒是塑膠製的，她很喜歡咬，一個就可以讓她玩半天了。」

 

　　「我聽到的，都是正面的反應，不少人都認為這是個好主意。」

 

 

　　不過，醫學專家就有所保留。

 

　　「如果給嬰兒吃冰，有機會損害他們的嘴唇、口腔及舌頭。」

 

　　「令人擔心的是，直接接觸冰塊的話，可能造成急性灼傷。」

 

　　「母乳應該在適當的溫度，去給嬰兒吃，要有一致性。如果要給孩子降溫，可以選擇穿少一點衣服。」

 

Source：Mums are swearing by breastmilk ice lollies for their babies - but doctors are concerned

 

 

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