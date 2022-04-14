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14/04/2022

懷孕飲酒增後三代酗酒風險！BB或患胎兒酒精綜合症？會出現甚麼行為問題？

#懷孕 #育兒 #準媽媽 #生育 #酗酒者 #健康 #懷孕飲酒 #胎兒酒精綜合症
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　　專家警告，媽媽在懷孕期間喝酒，會增加之後三代出現酗酒的機會。

 

　　而就算少量，也足以構成這個機會的上升。

 

　　這是第一個研究去調查懷孕期酒精攝取，對後代的酒精有關行為的影響。

 

　　專家提到，下一步就要找出這個影響，是如何傳到幾個世代，集中的是基因組合和表觀基因組合（控制基因關係的分子。）

 

　　研究從老鼠的實驗上，得到如此的結論。專家給與懷孕的老鼠一杯酒，連續四天，這當於人類懷孕期的第三至六個月。然後，會測試年青後代老鼠的水份或酒精攝取量。到達青春期，就會給雄性注射高濃度的酒精，以測試酒精敏感度。牠們會沒有反應，或者醉倒，專家會量度牠們要多少時間才清醒。

 

　　研究發現，如果母親在懷孕期間喝酒，就算是少量，都會提升後代成為酗酒者的風險，而這個情況會持續三代。他們對酒精的偏愛有所增加，對酒精的敏感度就降低了，這代表有更大機會出現酗酒問題。

 

　　這是第一次有研究，關於酒精攝取對第二代和第三代後代的影響。過往研究都只集中於酒精對腹中胎兒的影響，也有研究調查酒精對後代的細胞活動的影響，但沒有涉及後代的酒精行為。

 

　　下一步會集中研究，這個影響如何延續至之後的世代。

 

胎兒酒精綜合症：

 

　　母親在懷孕期間大量喝酒，嬰兒會患上胎兒酒精綜合症，他們的人生中會面對一連串的健康難題。

 

　　研究證實了有關情況，而社會上需要及早介入，為這些兒童作出特別照顧。這些兒童在教育上，需要幫助學習自我管理，另外老師和護理人員都需要支援，協助學生在校外及在家的行為管理。

 

　　患有胎兒酒精綜合症的兒童，會出現三方面的行為問題：內在行為問題，如焦慮和抑鬱；外在行為問題，如挑釁性及犯罪；另外，還有社交問題，包括處理能力和集中力。這些行為問題影響到他們的社交關係、

 

　　學業表現和精神健康，而缺乏評估和管理，他們會面對長期的精神問題、濫藥、失業，甚至有不少人根本不能獨立生活。

 

Source: Do you have a weakness for alcohol? Blame your great-grandmother! Drinking while pregnant 'increases the risk the next 3 generations will develop alcoholism'

 

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